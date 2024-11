Cantor Bernardo Miranda lança o projeto ‘Brega Cabôca’ com programação especial no mês de novembro

O cantor Bernardo Miranda deu início ao projeto "Brega Cabôca" no dia 3 de novembro, que contou ainda com a participação de Lucyan Costa. Neste domingo (10), dando sequência ao projeto, ocorre a segunda edição, dessa vez o convidado é Willy Lima.

O evento será realizado em um dos pontos turísticos mais emblemáticos da cidade, localizado na Boulevard Castilhos França, nº 550, a partir das 17h, e celebrará a cultura paraense em um ambiente acolhedor, ideal para quem deseja se conectar com as raízes da região.

O “Brega Cabôca” foi criado para exaltar a música paraense, com foco em uma experiência cultural autêntica e inclusiva. Apesar do nome, o evento não se restringe ao brega, abrangendo também ritmos tradicionais do estado como carimbó, lambada, merengue e zouk. "A proposta é transformar o ‘Brega Cabôca’ em um verdadeiro ponto de cultura, mais do que apenas uma festa", afirma o cantor. A iniciativa visa estabelecer um espaço de valorização e promoção da identidade local, especialmente com a proximidade da COP30, proporcionando uma imersão cultural tanto para moradores quanto para visitantes.

A noite ainda marca o lançamento de “Terapia”, primeira composição do novo projeto, que estará disponível nas plataformas digitais a partir do dia 17 de novembro. O lançamento do single vem acompanhado de um videoclipe, sinalizando uma nova fase na carreira de Miranda. “Esse é um momento muito importante para a música paraense e para mim. Estou ansioso para compartilhar essa experiência diretamente com o público, algo que eventos particulares e sociais não permitiam da mesma forma”, compartilha o artista.