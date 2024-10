Bernardo Miranda lança novo single 'Terapia' com sonoridade inovadora

O cantor, compositor e produtor musical paraense Bernardo Miranda anuncia o lançamento de seu mais novo single, “Terapia”, previsto para o dia 17 de novembro de 2024. A música estará disponível em todas as plataformas digitais e promete surpreender o público com a exploração de uma sonoridade renovada, mergulhando nas nuances do beat melody.

Com 23 anos de carreira, ele acumula uma trajetória com mais de cinco mil apresentações em casamentos, além de três CDs, quatro álbuns e sete singles. Bernardo se consagra como um dos artistas mais versáteis e atuantes do Pará.

VEJA MAIS

Após ter iniciado sua carreira na música católica, o artista expandiu seu repertório ao longo dos anos para gêneros variados, incluindo samba e ritmos tropicais, com projetos autorais como Samba de Pretutu (2015) e Pré Tropical (2019) e Tropicaliente (2020). Seu mais recente projeto, “Terapia”, marca uma nova fase, onde explora temas contemporâneos com uma linguagem musical inovadora e popular.

Sobre o lançamento, Bernardo expressa a relevância de seu novo trabalho: “'Terapia' vem contribuir com a nova cena da música produzida no Pará, aliando os elementos do cotidiano das pessoas, suas relações e história com a sonoridade enérgica do beat melody que nasceu por aqui e já conquistou o Brasil", comenta o cantor. "Terapia" é composição de Bernardo e foi produzida em Recife por Kleber Vasconcelos, produtor musical que se destaca com os trabalhos de Zaynara, como "Quem manda em mim"; "Sou do Norte" entre outros trabalhos e artistas.

Ao longo de sua carreira, Bernardo Miranda se consolidou não apenas como artista, mas também como diretor-executivo da BM Entretenimento, além de possuir formação em Administração com habilitação em Marketing e pós-graduação em Publicidade e Propaganda.

O lançamento de “Terapia” promete ser mais um marco na carreira do artista, que vem se destacando pela capacidade de se reinventar, sempre alinhado com as tendências do mercado musical.