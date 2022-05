Cantor Andrey Vianna se apresenta em Castanhal

O cantor de forró Andrey Vianna vai agitar o sábado, 7, no município de Castanhal, no Nordeste Paraense, com uma playlist variada dos maiores sucessos da atualidade. O artista vai se apresentar a partir das 22h, na Choperia Nº1 Castanhal.

“O público pode esperar um show super descontraído com repertório de piseiro, muita emoção com medley de modão, uma apresentação bem diversificada, que vai levar muita alegria e descontração a todos os presentes”, afirma.

Andrey Vianna iniciou a trajetória musical em 2014. Ele traz no currículo, shows realizados em grandes eventos da região, como a Feira Agropecuária de Castanhal e os carnavais do município de Curuçá, além de dois álbuns autorais, lançados nos anos de 2018 e de 2020, assim como singles disponíveis nas plataformas de streaming e também no canal “Andrey Viana”, no Youtube.

Agende-se:

Show de Andrey Vianna

Dia: Sábado, 7

Hora: 22h

Local: Choperia Nº1 Castanhal (Avenida Maximino Porpino, 3049, no bairro Estrela).