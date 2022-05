Caferana Top comanda o 2º Fest Cametá

Amanhã, 6, a Casa Samba recebe o 2° Fest Cametá - Edição Belém. Fazendo as “honras da casa”, a banda Caferana Top recebe a cantora Babalu Pimentinha, Jayne Souza e o DJ Márcio Lins.

“Foi fácil escolher nossos convidados, já que temos talentos maravilhosos em Cametá, como a Babalu, nossa convidada que tem um currículo lindo, que inclusive já passou por uma das Caferanas e agora segue carreira solo. Jayne Souza tem um potencial incrível, mesmo sendo um dos mais novos talentos de Cametá, ela também já tem sua história. E o DJ Márcio Lins foi uma forma que encontramos de misturar os artistas cametaenses com os belenenses, e assim a gente consegue fazer uma harmonia linda entre artistas do interior e capital”, explica Vivi Alves, vocalista da banda.

Com mais de um século dentro da música cametaense, a Banda Caferana Top é referência no Pará. Seus shows entregam não só boa música, como muita animação e grande identificação com o público. “O nosso público, que sempre nos acompanha, espera do nosso show um repertório bem eclético. Mas o que mais eles gostam são os nossos bregas com o som da nossa metaleira, nossa assinatura musical. A novidade é a música nova de trabalho, ‘Dupla Traição’, da qual eu sou a Intérrprete e está linda demais”, antecipou Vivi.

Conhecida por ser uma banda baile, a Caferana Top traz repertórios contagiantes e ecléticos que ganham vida pela sonoridade dos diversos instrumentos, como os metais. “A música, que não pode faltar no repertório é a ‘Rainha da festa’, inclusive é com ela que abrimos o show e a galera vai a loucura. Essa não pode faltar de jeito nenhum”, acrescentou a cantora.

Além de Vivi, a Caferana Top atualmente é formada pelos músicos Thamires Nascimento e Breno Louzada nos vocais; nos metais tem os músicos: Anildo Viana no som contagiante do sax, no trombone tem Arielson e no trompete quem assume é Nei; já no baixo temos Heberton Viana (Gato); na guitarra Robson Viana, na bateria Maykinho; na percussão Vicente e nos teclados Deninho.

Conhecida por ser uma banda baile, com repertórios contagiantes e ecléticos que ganham vida pela sonoridade ímpar dos diversos instrumentos, como os metais por exemplo, que fazem uma verdadeira “caferana raiz”, simbiose de sonoridades e equipamentos de povos tradicionais paraenses, que tornam a experiência musical ainda mais viva e animada ao som da floresta.

Agende-se

Segunda edição do Fest Cametá- Belém

Atrações:

Data: sexta-feira, 06

Hora: 21h30

Local: Casa Samba Belém - Av Tamandaré esq, R. Dr. Assis - Cidade Velha, Belém - PA

Informações: 91 99273-1914