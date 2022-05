Tom Cleber chega a Belém para realizar o 'Baile das Mães'

O Baile das Mães, no Cassazum, vai apresentar o show do maranhense Tom Cleber com os principais sucessos da carreira, nesta sexta (6). Mas além dele, o público também vai poder conferir o show de Mahrco Monteiro e sua banda. A programação começa a partir das 21h.

O baile é uma pedida para quem quer levar a mãe para dançar e também escutar canções mais românticas. Tom Cleber é conhecido pelos sucessos “Indecisão”, “Saudade”, “Diz Coração” e entre outras músicas que foram hit no início dos anos 2000. O artista fez um vídeo em suas redes convidando seus fãs de Belém para o evento, veja:

Em 2003, com o CD Tom Cleber (voz e violão), o maranhense conquistou um público maior, dentro e fora do Maranhão, e teve seu trabalho reconhecido e admirado em todo o país.

Tom Cleber canta o amor, em suas mais diversas formas. Gravou seu primeiro DVD em outubro de 2005, com um considerável volume de vendas, e o sucesso foi reconhecido nacionalmente, com a entrega de Disco de Ouro, que somou com a conquista de outros.

Em 2008, gravou seu segundo DVD, comemorando os seus 15 anos da carreira. Em 2015, o terceiro DVD e o CD de 20 Anos de Carreira. Em 2018, o artista gravou o CD “Boteco do Tom”, que se consagrou, com mais um grande sucesso de sua brilhante carreira artística.

Antônio Cleber Lima de Carvalho (Tom Cleber), nasceu no dia 23 de maio de 1969 na cidade de São João dos Patos – MA, e é o segundo filho, de uma família de 6 irmãos. Gravou seu 1º disco em formato LP no ano de 1993.

No sábado (7), o paraense Mahrco Monteiro também é atração do Baile das Mães do Boteco Novo Barão, no bairro do Umarizal. O público também vai poder conferir o repertório de Victória Pinheiro. A programação começa a partir das 18h.

Mahrco Monteiro é conhecido por seu repertório animado e dançante desde a época em que se apresentava em trio elétrico na ilha de Mosqueiro.

A trajetória musical do artista teve início no Teatro Experimental Waldemar Henrique ao lado do grupo Gema. O primeiro disco foi lançado no Iate Clube do Pará com o show Mistério.

"Chamegoso" foi uma das músicas que virou hit nas rádios e fez sucesso pelo país. Nessa época, chegou a se apresentar em programas nacionais como "Perdidos da noite", de Fausto Silva, show da Mara Maravilha, Clube do Bolinha, Chacrinha e entre outros programas de audiência.

O cantor já encantou multidões na ilha de Mosqueiro em cima de trios elétricos com seu bloco Guardachuva, no Parafolia, além de já ter deslumbrado o público de teatro interpretando clássicos da Música Popular Paraense.

Com “Ágüe Aga” o sucesso se repetiu e Mahrco voltou ao Sudeste do país a fim de solidificar sua carreira, ocasião em que foi convidado por Marlene Matos para se apresentar numa turnê que Xuxa fazia por todo o Brasil. A repercussão rendeu a assinatura de contrato com a gravadora BMG Ariola, que lançou seu primeiro trabalho com distribuição nacional: “Delírios e Luzes”, que deu origem ao show homônimo, com a participação especial de sua madrinha artística, a cantora Alcione.