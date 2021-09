Caetano Veloso lança o primeiro single do próximo álbum; veja o clipe

Com versos densos e uma reflexão sobre a tecnologia e internet, Caetano Veloso lançou “Anjos Tronchos”, na quinta-feira. Este é o seu primeiro single, lançado pela Sony Music e que fará parte do seu álbum de inéditas, previsto para os próximos meses.

“É uma canção que pensei que não ia poder fazer por inteiro, por causa do meu desconhecimento da matéria, do assunto. Eu prometi a mim mesmo que se eu quisesse fazer uma coisa dessas, precisaria saber muito mais. Para saber mais, eu precisaria usar mais a internet, saber mais o que acontece nas redes sociais”, explica o compositor.

E completa: “Embora eu não conheça muito a questão da tecnologia e das suas consequências, eu fiz uma canção que parece mexer em questões muito maiores do que seu autor é capaz de dominar. Tem muitas canções que tiveram resultados políticos, na formação da cabeça de gerações, de áreas da sociedade, e que não foram feitas por uma pessoa que conhecesse teoricamente a complexidade daquele assunto. Eu terminei pensando: ‘Deu para fazer uma canção que pode ser como uma dessas’”.

A música já chega com clipe, dirigido por Fernando Young e Del, lançado nesta sexta-feira e precedido de uma live no canal do YouTube do artista, quando ele contou um pouco mais sobre o projeto.

O videoclipe transmite a densidade da música em imagens que trazem Caetano, entre sombras e espelhos. “Buscamos produzir efeitos reais, de maneira artesanal, sem pós produção ou efeitos que tirassem o foco da performance do Caetano. Assim veio a ideia de construir cenários super minimalistas que contrastam com a multiplicação dos reflexos e algoritmos, um link direto ao vazio digital”, explicam Fernando e Del em material de divulgação.

Este é o primeiro lançamento desde que Caetano Veloso assinou com a Sony Music. Há diversas ações previstas para os próximos meses, incluindo o próximo álbum, que promete ser uma viagem por dentro da cabeça do artista, mostrando como funciona seu cérebro durante a criação de canções.