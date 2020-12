Cabo Verde e Pará em encontro musical na Baía do Guajará

A baía do Guajará será o cenário de encontro entre as culturas do Pará e Cabo Verde nesta quinta-feira, 3. A cantora cabo-verdiana Mindela Soares, acompanhada pelos músicos Manuel di Candinho e Palinh Vieira, também de Cabo Verde; se apresenta no Barco Tribo dos Kayapós, que sai da Estação Hidroviária das Docas.

O passeio com show contará ainda com a apresentação de Mariza Black, que estará acompanhada de Paulo Robson (violã) e João Paulo Pirez (percussão). A cantora Natália Matos fará participações especiais nos shows.

Pela primeira vez no Brasil, Mindela Soares diz que está ansiosa e que suas expectativas são as melhores possíveis. A cantora vai apresentar músicas em ritmos tradicionais de Cabo Verde.

“Estarei apresentando a minha cultura através das mornas, coladeiras, ritmos que verdadeiramente caracterizam a minha pessoa e levarei o sentimento do caboverdiano e a morabeza (amabilidade e afabilidade) do meu povo, para todos os brasileiros”, diz ela.

Os shows integram o Projeto de Extensão “Intercâmbio Turístico-Cultural entre Belém – Pará - Brasil e Cabo Verde”, da Universidade Federal do Pará (UFPA). O projeto iniciou sua primeira etapa em 2019, e este ano promoveu o encontro virtual entre Mariza, Mindela, Natalia, e outros convidados, trazendo como tema o empreendedorismo feminino na música, a partir da experiência das cantoras.

O segundo encontro digital, aberto ao público, contou com a participação do músico Manuel di Candinho e do Prof. Doutor Paulo Pinto, da Factur, que coordena o projeto em 2020.

O desfecho do projeto ocorre justamente com o encontro presencial entre as artistas, no show. Para Mariza Black, este desfecho será uma oportunidade para concretizar o intercâmbio musical.

“Depois de conhecermos o trabalho de Mindela de forma virtual, será um prazer apresentar a ela, e aos músicos cabo-verdianos, um pouco do nosso samba, com sotaque amazônico. O samba é do Brasil, mas a gente tem aqui a nossa própria linguagem”, diz a cantora que, além de apresentar canções do repertório de seu primeiro CD “Samba Paraoara”, lançado em 2019, também vai mostrar música nova, “Legítima Defesa”.

A faixa é de autoria de Naldinho Freire, que assina também a produção musical e executiva. A letra é do músico paraibano Escurinho.

A ação musical desta quinta, 3, encerra as atividades do projeto este ano, mas ainda contará, em 2021, com o lançamento do livro "Turismo, Gastronomia e Música: elos entre Belém do Pará e Cabo Verde", consolidando assim as relações turístico-culturais entre Belém do Pará (Brasil) e Cabo Verde. O projeto de extensão foi realizado por meio da Emenda Parlamentar do Deputado Federal Edmilson Rodrigues, eleito prefeito de Belém.