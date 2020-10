Bruno & Marrone participam do novo single da dupla Diego & Victor Hugo

"Facas" é o novo single que a dupla Diego & Victor Hugo acaba de lançar com a participação mais do que especial de Bruno & Marrone. A moda romântica traz um arranjo da gaita no lugar da sanfona e a letra fala das brigas de um casal que se ama. A música ganhou videoclipe.

A canção integra o novo projeto audiovisual da primeira dupla, "Equilíbrio", que traz também as participações de Matheus & Kauan, João Neto & Frederico, Guilherme & Santiago, Rio Negro & Solimões e Di Paullo & Paulino.

Ouça aqui

“’Facas’ é uma música que já nos emocionou quando estávamos escrevendo, quando foi solfejada a frase ‘como se duas facas se riscassem procurando o corte, são dois corações disputando quem é o mais forte’, ali, naquele momento, a pele arrepiou e já imaginávamos o povo se emocionando também”, conta Victor Hugo, um dos autores da música.

Bruno ficou encantado assim que ouviu 'Facas' pela primeira vez: “Achei sensacional. A música é muito linda, maravilhosa. Foi um prazer participar. Desejo que ela toque bastante e vire um sucesso, porque merece”.

O DVD foi gravado na área externa do Palácio de Cristal de Uberlândia trazendo 20 faixas, incluindo 17 inéditas, que se misturam entre canções românticas, bachatas, vaneiras e pop.