Beto Penafort lança clipe “Tava Pensando Hoje em Nós 2”

Baseado em uma história de amor contemporânea, o artista paraense Beto Penafort, lança clipe da música "Tava Pensando Hoje Em Nós 2", na última sexta-feira (27), no seu canal do YouTube, contando com trechos voltados para as redes sociais Instagram e TikTok, em uma narrativa de ficção criada e interpretada pelo artista bragantino.

Ao ressaltar sobre o que este trabalho representa para a sua trajetória, Beto detalha: "É um passo importante ter um clipe desse porte no meu portfólio artístico. Ainda mais amparado por uma lei (Lei Paulo Gustavo) tão importante para nós artistas. Sou muito grato por isso. Ter a oportunidade exibir um pouco mais da minha arte para as pessoas me deixa feliz e me traz inspiração para produzir cada vez mais", informou sua assessoria.

Ao contar com inspirações em artistas como: Vitão, Vitor Kley, Luís Fonsi e Iza, a o clipe foi ambientado em um parque de diversões na cidade natal do artista, Bragança, no Pará. No audiovisual, o protagonista é o próprio Beto Penafort, que entra no personagem que interage com sua amada do outro lado da linha. "Este vídeo clipe só foi possível graças a LPG (Lei Paulo Gustavo), que providenciou os fundos financeiros necessários para amparar a produção da obra", ressalta ele.

ASSISTA:

Sobre o artista:

Beto Penafort de 29 anos, é artista, cantor e compositor natural da cidade de Bragança no Pará. Desde muito cedo Beto sempre se interessou por música, tendo se apresentado em eventos musicais na escola e na igreja que frequentava. Ao passar no vestibular com 23 anos, precisou se mudar para Belém, onde mesmo em meio a uma vida difícil, conseguiu correr atrás dos seus sonhos na música, ao passar a cantar em karaokês da cidade e conhecer pessoas do ramo musical na cidade.

Assíduo nas redes sociais (Instagram, YouTube e TikTok), Beto produz conteúdos sobre seus trabalhos com música, como vídeos e áudios. Ao juntar dinheiro do estágio e do trabalho de músico, Beto conseguiu lançar seu primeiro single chamado "Cintilante", que o levou a alcançar novos admiradores de seu trabalho e ascendeu mais em seu sonho ao se filiar à Soho Records (produtora musical com sede no Rio de Janeiro), detalha a assessoria.

Após muita batalha, Beto lançou seu segundo single, chamado “BPM”, através sua nova produtora, trazendo o estilo do Trap Soul e R&B para seu repertório. Após o Lançamento de BPM, Beto lança “Tava Pensando Hoje Em Nós 2”, música que possui uma mistura envolvente de vários ritmos, mas tendo como principal o Afro Beat. Tida como uma das canções preferidas do artista, agora se prepara também para lançar um vídeo clipe da canção, que chega nesta sexta-feira (27).