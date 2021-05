Benito Di Paula inicia comemoração dos 80 anos com parceria com o filho Rodrigo Vellozo

Desde o início da pandemia, são muitos os finais de semana em que Rodrigo Vellozo se junta ao pai, Benito Di Paula, para mostrar por meio de lives no Instagram que a proximidade pode surgir do isolamento social em família. Essa parceria, agora, ganha novos rumos para comemorar os 80 anos de Benito, que ele completa em novembro. Trata-se do projeto “Rodrigo + Benito - Em Casa” – uma série de vídeos em que eles revisitam canções que marcaram as suas trajetórias artísticas e pessoais.

Nesta quinta-feira foi lançado o primeiro registro da série de reinterpretações, que serão intercaladas com reflexões. O vídeoestá disponível no canal de Rodrigo no YouTube, com as faixas “Além do Arco-Íris” e “Proteção às Borboletas”, composições de Benito. Assista:

“A ideia é celebrar a música que a gente sempre fez em casa. Quase um projeto ‘primo’ das lives”, conta Rodrigo. Nos vídeos, além da recriação ímpar de canções consagradas na cultura popular, pai e filho falam não só da relação com as faixas, mas também de como se relacionam com esse momento em que os artistas seguem longe dos palcos. “Eu tô com uma saudade danada. A gente nasceu nisso [o palco], né? Mas, se Deus quiser, vai passar. Temos que ter fé”, diz Benito.

Durante o bate-papo, os laços familiares voltam a se destacar. “Eu acho que a coisa mais importante que nós temos é a família. Quando fazemos as coisas pensando na família, dá certo e a vida segue assim também”, ressalta Benito. Assim como na vida do pai, esses vínculos têm papel de destaque na trajetória musical de Rodrigo. Em agosto de 2020, ele colocou no mundo "O Mestre-sala da Minha Saudade", disco criado em homenagem ao irmão que perdeu em 2019, André. No dia 3 de junho, quarta-feira, o álbum também ganha uma nova interpretação: um registro ao vivo com o repertório da obra entrelaçado a declamações de poemas feitas pelo artista chega nas plataformas de streaming. “A música sempre uniu nossa família e segue sendo assim”, conclui Rodrigo.

O aniversário de Benito ganhará novos capítulos ao longo do ano. O projeto “Rodrigo + Benito - Em Casa”, que terá mais episódios disponibilizados mensalmente, abre uma série de comemorações que se estenderão pelos próximos meses.