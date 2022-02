Belo canta todas as formas de amor em "Belo Future Você e Eu"

Reunindo três canções, Belo lança a série “Belo Future — Você e Eu”. O artista passa a importância de acreditar no amor, nos encontros que a vida proporciona.

“A mensagem principal é acreditar no amor, nos encontros e reencontros da vida. Acreditar que é possível se apaixonar e que o mundo virtual e o real se misturam. Deus me deu o dom de cantar o amor e fico lisonjeado com isso. Seguirei sempre cantando e levando amor para meus fãs”, diz Belo.

Esse novo trabalho é uma parceria com o selo MOUSIK, produção musical de Umberto Tavares e Jefferson Junior e direção de clipe de Beto Chaves, que chega às principais plataformas digitais e no canal oficial do YouTube do cantor nesta sexta-feria, dia 28 de janeiro.

O novo medley é parte do projeto de audiovisual de vanguarda, que propõe uma nova sonoridade aliando o beat eletrônico aos elementos tradicionais do pagode que o cantor vem trazendo em forma de regravações. São canções escolhidas fora do repertório de Belo, mas que ainda assim representam a essência do cantor. O pout-pourri de “Você e eu” é composto por “Que sorte a nossa”, “Mesmo sem estar” e “Eu Já te amava”, gravadas originalmente por Matheus e Kauan, Luan Santana e Sandy, Paula Mattos com Thaeme e Tiago.

“Com ‘Você e eu’, queria que as pessoas me imaginassem na casa delas, cantando essas músicas para elas. Esse projeto é muito especial para mim como um todo. Eu sempre me vi em um olhar mais amplo das relações humanas. A repercussão tem sido superpositiva, estou muito feliz com tudo o que vem acontecendo a cada novo lançamento. Esse retorno se torna ainda mais especial, porque estamos fazendo tudo com muito carinho para entregar para os meus fãs o melhor possível”, avalia Belo.

O projeto visa brindar o público online com o lançamento de um medley por mês acompanhado de um clipe. “Belo Future — Você e Eu” chega depois do sucesso com os lançamentos de “Love” e “Fé”, no fim do ano passado. É a realização de um sonho do artista de presentear o seu público com medley de canções que estão disponíveis para serem acessadas em qualquer lugar e a qualquer hora.

“Estou de corpo e alma no projeto digital, que era onde ainda faltava um pouco mais de mim. Não falta mais! É um meio de espalhar ainda mais as minhas músicas de uma maneira que possa chegar a mais pessoas e que também me deixa bem mais próximo do meu público. Estrear no digital cantando o amor foi muito natural, porque é isso o que eu canto e passo para todo mundo. Em face do que estamos vivendo com essa pandemia, falar sobre fé no Natal foi muito especial. Terminar o ano levando um pouco de alento para os corações foi muito gostoso e agora começamos um novo ciclo, juntinhos!”.