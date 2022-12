Belém recebe 6º Studio Pub Rock Festival Celebration Day

O Studio Pub Rock Festival- Celebration Day chega à 6ª edição com um grande evento com 20 bandas covers distribuídas em quatro palcos no sábado, 10, no Insano Marina Club, a partir das 17h. As bandas prometem tocar os maiores sucessos de bandas como Pink Floyd, Guns n’Roses, Iron Maiden, Metallica, Coldplay, Linkin Park, Beatles, Red Hot Chili Peppers, sem esquecer o repertório de artistas nacionais emblemáticos como Legião Urbana, Pitty e Charlie Brown JR e Raul Seixas, entre outros. Serão 10 horas de show com feira gastronômica, rock street e uma superestrutura de som e iluminação.

Uma das atrações será a banda Pink Floyd Project, que tocou em todas as edições do festival. Formada atualmente por André Moura (vocal e baixo), Fred Vilhena (vocal e teclados), Ricardo Dib Taxi e Luís Fernando (guitarras) e Henrique Penna (bateria), a banda surgiu em 2004 com um grupo de amigos que se reunia para tocar bossa nova, mas se revelou fã do rock e da banda britânica. “Começamos a ensaiar para o nosso divertimento. Em 2005, fizemos o primeiro show, foi super legal”, lembra Ricardo.

“No festival, vamos pincelar músicas clássicas de vários álbuns da década de 70, privilegiando uma sequência do ‘The Wall’. Tocaremos músicas como ‘Time’, ‘Wish You Were Here’, ‘Another Brick In The Wall’ e ‘Comfortably Numb’, entre outras”, conta Ricardo Dib Taxi.

Banda Iron Maiden Cover (Anderson Rocha/ Divulgação)

Outra atração será a Iron Maiden Cover. Formada em 1992 por músicos profissionais, a banda sofreu mudanças de integrantes até chegar à formação atual com Yuri Martins (vocal), André Mourão (baixo), Vinicius Carvalho e Luís Fernando (guitarras) e Alessandro Castro (bateria). “Somos fãs do Iron Maiden e prezamos pelos detalhes do show, sempre tentando relacionar à banda original nos figurinos, nas falas, no audiovisual etc”, conta Yuri.

“Vamos tocar no festival os sucessos do Iron Maiden que os fãs gostam, mas também coisas do álbum mais recente, “Senjutsu", que a turnê e passou pelo Rock in Rio no ano passado”, acrescenta o cantor.

"Nesta edição teremos bandas inéditas que tocarão pela primeira vez no festival, como é o caso do projeto Emo Vive, Slipknot Cover e Mangas Assassinas (mamonas assassinas cover) que terá como vocalista o humorista João The Rocha", acrescenta o CEO do Studio Pub, Angenor Neto.

Programação

Registro de edição anterior do festival. (Bruno Rafael/ Divilgação)

As bandas irão se apresentar em quatro palcos. No Palco Mundo, a noite será aberta pela Led Zeppelin Cover, às 18h; seguida de Metallica Remains Cover, às 20h; Coldplay Coverplay Belém, às 22h; Pink Floyd Project à meia-noite; e Red Hot Chili Peppers Cover Belém às 2h.

No Palco Celebration, AC/DC Cover começa a tocar às 19h, seguida do Beatles Forever às 21h; Jungle Roses Guns Cover ás 23h; Moonchild Iron Maiden Cover à 1h; e System Of A Down Cover às 3h.

O Palco Nacional inicia com Pitty Cover às 19h; Legião Urbana & Raul Seixas - O Poeta e o Profeta, às 21h; Mamonas Assassinas Cover às 23h; Paquetá Los Hermanos Cover à 1h; e Charlie Brown JR Cover - La Familia 013 às 3h.

Enquanto o Palco 90 | 00 terá Avenged Sevenfold Cover às 18h; Cornerstone Arctic Monkeys Cover às 20h; Slipknot Cover às 22h; Emo Vive - Tributo EMO à meia-noite; e Os Esquecidos Linkin Park Cover às 2h.

Agende-se:

6ª Edição do Studio Pub Rock Festival Celebration Day 2022

Dia: Sábado, 10

Hora: A partir das 17h

Local: Insano Marina Club (Rua São Boaventura, 268, Cidade Velha)

Ingressos à venda nas lojas do Studio Pub (Tv Presidente Pernambuco, 277, Batista Campos; Rua Antônio Barreto, 905, Umarizal; e Av. Braz de Aguiar, 650, Nazaré) e on-line pelo site Sympla.