Barbra Streisand lança álbum 'Release Me 2' com gravações raras

A diva Barbra Streisand, de 79 anos, surpreendeu o público com o recente lançamento do novo álbum, "Release Me 2", com dez músicas inéditas gravadas em estúdio, consideradas raras. A faixa “Be Aware” ganhou um lyric video no Youtube. O lançamento é realizado pela Columbia Records e Legacy Recordings, da Sony Music Entertainment

Ouça aqui.

O álbum anterior da cantora e compositora americana foi “Walls”, em 2018. Enquanto a primeira versão de performances raras dela, “Release Me”, veio antes, em 2012, e atingiu a 7a posição na Billboard 200, tornando-se seu 32º álbum Top 10 e 7º álbum consecutivo entre os 10 melhores na época.

Em 4 de junho, ela antecipou a faixa "I’d Want It To Be You" do novo disco, em um dueto com Willie Nelson. Essa música foi originalmente destinada ao “Partners”, álbum de duetos de 2014, mas não ficou pronta até o lançamento do projeto.

“Release Me 2” apresenta canções requintadas e performances de estúdio sublimes gravadas ao longo da carreira de Barbra, mas arquivadas por vários motivos.

"Para mim, o estúdio é uma combinação de playground musical e laboratório... um santuário privado, onde a possibilidade de pegar um raio em uma garrafa sempre existe. Sempre que esse tipo de mágica acontece, é extremamente gratificante. Às vezes, porém, quando o arranjo não se ajusta bem ou a música não se ajusta mais ao tom do álbum a que se destinava, as fitas vão para o cofre por segurança", declara Barbra.

"Trabalhar neste segundo volume de 'Release Me' foi uma caminhada adorável na memória... uma chance de revisitar e, em alguns casos, adicionar um toque instrumental final às músicas que ainda ressoam para mim de maneiras significativas. Estou particularmente impressionada com a relevância contínua de 'Be Aware' e 'One Day', que ainda falam ao nosso senso coletivo de humanidade", completa a cantora.

“Release Me 2” também traz Barbra cantando com Kermit the Frog na composição clássica "Rainbow Connection" (originalmente planejada para o álbum “Wet”, de Barbra, em 1979) e com Barry Gibb em "If Only You Were Mine" (que entraria em “Guilty Pleasures”, de 2005).

O disco inclui uma performance de estúdio fascinante de "Sweet Forgiveness", uma balada emocionante gravada em 1994. E a interpretação comovente de Barbra de "Living Without You" (gravada em 1971 para o álbum “Stoney End”. “Release Me 2” encerra com "Once You’ve Been In Love", em que a artista se apresenta com orquestra, gravada em 1973.