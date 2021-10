Banda Zafer prepara videoclipe de 'Reencontro'

Prestes a concluir as gravações de seu novo videoclipe, a banda cristã Zafer celebra os bons frutos colhidos este ano com o lançamento de seu mais recente álbum “Reencontro”. Com sete músicas e letras que falam da relação das pessoas com Deus, o EP está sendo bem recebido pelo público.

“A receptividade das pessoas está sendo maravilhosa. Temos recebido muitos feedbacks positivos e tocantes daqueles que foram alcançados pelas mensagens contidas em nossas músicas”, comemora o baixista e produtor da banda, Walter Machado.

Para ele, o sucesso do EP lançado no último mês de setembro se deve ao fato das canções focarem em temas que tocam as pessoas em suas mais variadas necessidades. “Nossas músicas falam das questões diárias que todos enfrentamos como, desânimo, problemas, crises internas, erros e acertos. Buscamos sempre mostrar que enquanto há vida, há um recomeço”, detalha.

O mês de outubro tem sido especial para o grupo por conta do retorno das apresentações e também pelos preparativos do novo videoclipe. “As produções para a gravação estão em fase avançada. Na última semana do mês de outubro, vamos começar as gravações”, destaca.

A canção que embala o vídeo foi apontada por meio de votação popular. “A música escolhida chama-se Constante, e é legal mencionar que foi o nosso público que escolheu. Fizemos várias enquetes em nossas redes sociais para que eles pudessem participar dessa escolha”, conta.

O grupo tem como principal influência musical e artística, a Banda Rosa de Saron, que segundo ele, mesmo tendo um viés católico, “consegue expressar a mensagem de união entre as pessoas através da fé em Deus, independente da denominação religiosa”.

O músico faz uma avaliação positiva do mercado musical para bandas cristãs. "Com relação a divulgação, ao marketing e aos canais de streams, ele é bem semelhante ao dos artistas tradicionais. O diferencial está no propósito do nosso trabalho, que tem o intuito de propagar o amor de Cristo, levando mensagens de amor e consolo por meio de nossas letras. Além disso, os trâmites para agendas dentro de igrejas também são diferentes. Entretanto, nos últimos anos o mercado da música cristã tem ganhado muito espaço no cenário nacional”, avalia.



A Zafer, aliás, segue fazendo apresentações em igrejas e outros espaços na capital e no interior do estado, principalmente na cidade de Abaetetuba, onde reside a maioria dos integrantes do grupo.

Significado

Composta pelos músicos Ediel Pinheiro (tecladista e idealizador); Lucas Negrão (guitarrista e vocalista); Walter Machado (baixista e produtor musical) e Luís Nauár (vocalista), a banda nasceu em 2017, lançando no mercado música “Me Entenda”, principal faixa do primeiro EP, de 2019. Neste ano, participou do programa “Sons do Pará”, da TV Liberal, apresentando seu primeiro clipe “Dia Mau”.

O nome da banda foi escolhido por conta do significado. “A palavra Zafer tem como raiz os países do Oriente Médio e significa ‘triunfo’. Quando um exército vai para batalha e é vitorioso ele alcança o Zafer, ou seja, alcança a vitória, o triunfo. Além disso, escrita de trás para frente forma a palavra ‘refaz’, sendo esses dois significados o cerne do nosso trabalho, porque buscamos o triunfo na vida espiritual sabendo que em diversos momentos precisaremos ser refeitos, moldados, aperfeiçoados por Cristo”, explica.

Agende-se:

As músicas da Banda Zafer estão disponíveis em todas as plataformas de música.