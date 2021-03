Banda Top 3 prepara DVD para o primeiro semestre

A Banda Top 3 & Dames Santana prepara para o primeiro semestre deste ano o lançamento do novo DVD com a participação de artistas da música paraense. Após se apresentarem em live no último domingo, dia 28, diretamente da casa de Dames, a banda planeja novos desafios para 2021. Uma das mais novas composições do grupo é a música de trabalho intitulada "Volta de vez".

“Este ano, ainda neste primeiro semestre, estaremos lançando nosso novo DVD com sucessos já estourados e novos, com participação de artistas renomados no cenário musical do Pará. Entre eles estão Marcelo Wall, Tony Brasil, Dhiama Lima e outros”, explica o Dames. A banda foi formada em 2010 pelo cantor, produtor e compositor Dames Santana, que teve experiência em vários outros grupos de sucesso como Banda Calypso, Banda da Loirinha, Banda Xeiro Verde e Marcelo Wall.

Em 2010, Dames Santana resolveu montar a própria banda com o nome Top 3 com influências musicais e culturais do Norte e Nordeste, como guitarradas, calypso, lambada, arrocha, merengue, melody, carimbó e forró. Ao longo destes anos o grupo tem se apresentado nas noites de Belém e viajado pelo norte e nordeste do Brasil.

A banda paraense com mais de uma década de história tem várias composições lançadas como “Nossos momentos”, “Cadê você”, “Meu anjo”, “Meu coração chorou” e “Nossa história”. A Top 3 tem um repertório eclético e romântico para o público noturno de Belém. Hoje com a nova integrante da banda, a cantora Denise Santana, filha de Dames, os dois dividem os palcos paraenses embalando casais. Eles estão desde dezembro do ano passado em estúdio trabalhando em novas composições. “A princípio trouxe a voz feminina, abrilhantando o palcos com seu talento e simpatia, atraindo e somando mais público”, avalia Dames.

“A Banda Top 3 almeja alcançar todos os corações apaixonados e todos os lares do Brasil onde quer que seja com muita humildade e serenidade e o mais importante, confiando em Deus, e com a experiência e competência dos nossos componentes”, assegura Dames. A Banda Top3 promete muitas novidades nas suas apresentações, além da nova integrante, a cantora Denise Santana que também lança na sua voz a música "Volta Ricardo".