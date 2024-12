Banda nacional Donaleda agita réveillon em Algodoal

O ano de 2025 está chegando e o público amante da passagem de ano na tradicional Ilha de Algodoal, vai poder conferir o show da banda nacional de reggae, Donaleda, que se apresenta na Praia do Lua Cheia, no dia 31 de dezembro a partir das 20h ao lado de diversas atrações que irão somar a esta linda festa aberta ao público.

Ao realizar mais uma tradicional virada de ano na paradisíaca Ilha de Algodoal, o público vai poder contar ainda com uma estrutura gigante e preparada para ser um evento memorável, contando com palco, telão de Led, queima de fogos, show da banda Carimbó Batuque Regional, DJ Junior Mix e muito mais, informa a assessoria.

A banda Donaleda é natural do Ceará e segue se consolidando como uma das maiores bandas de reggae do cenário nacional há mais de duas décadas, tendo se solidificado ao marcar presença em grandes festivais nacionais e no exterior, como o festival Rototom Sunsplash, que ocorreu na Espanha, um dos maiores festivais de reggae do mundo; participou ainda do Ceará Music em Fortaleza; Carnaval de Rua de Recife, arrastando uma multidão, dentre uma grande lista de eventos grandiosos que a banda se fez presente.

Donaleda possui ainda uma extensa lista de palcos que dividiu com artistas nacionais e internacionais, como The Original Wailers, Steel Pulse, Natiruts, Skank e O Rappa, em diferentes cidades do Brasil e em diversos contextos culturais, onde sempre a banda foi bem recebida e muito bem aceita pela sua forma de fazer música.

O grupo já possui o total de seis discos lançados, onde seu primeiro trabalho foi lançado em 2003, com o nome "Liberdade e Libertação", que levou a Donaleda ao topo das paradas de sucesso, emplacando hits como: "Sistema Babilônico", "Luz de Jah" e "Canto". Seu segundo álbum, "Resistência da Pedra", foi lançado em 2005; já o terceiro, "Tudo Tens de Rever", lançado em 2008; o quarto disco chamado "Vibe Positiva", chegou ao público no ano de 2011, mesclando o reggae a elementos regionais do Ceará; o quinto disco chegou em 2015, "Vida Labirinto" e o sexto estreou no ano seguinte, sendo uma coletânea de 15 anos com os maiores sucessos mais três músicas inéditas, destaca a assessoria.

Ansiosos por mais um grande show no Pará, especialmente na Ilha de Algodoal, que é um símbolo da cultura e da musicalidade do reggae, Daniel Feitosa, músico da banda, comenta: “Será mais um grande show nessa ilha linda que Deus criou, é uma honra poder levar nossos sucessos ao público do Pará mais uma vez, vai ser um evento memorável sem dúvida”.

Serviço:

Banda nacional de reggae, Donaleda, se apresenta no réveillon da Ilha de Algodoal no dia 31 de dezembro a partir das 20h, em um evento gratuito ao público na Praia do Lua Cheia.