Banda Gorillaz shows online com interação e muita tecnologia

Gorillaz sempre teve como marca registrada da banda a inovação. Criada pelo músico Damon Albarn e pelo cartunista Jamie Hewitt, a banda pretende apresentar algo novo durante os shows do dia 12 e 13 de dezembro.

Com a pandemia, as apresentações artísticas de todos os âmbitos foram dizimadas, forçando adiamentos e até mesmo cancelamentos de shows em todo mundo. Por isso, os músicos encontraram dificuldades em prosseguir com o lançamento do novo álbum.

O novo álbum da banda “Song Machine, Season One: Strange Times", será apresentado durante três shows online nos quais os artistas irão interagir com personagens animados. "Estando em uma sala onde não há público, você realmente pode usar os truques e a tecnologia que temos agora, que não estavam disponíveis há 20 anos. Quer dizer, potencialmente é uma coisa totalmente nova que ninguém nunca viu antes; isso se toda a tecnologia funcionar na hora", disse o cantor Albarn.

Além de ter músicos em seu novo álbum, incluindo Beck e Elton John, que aparecem pessoalmente ou como um holograma, Albarn disse que os personagens de animação de Murdoch, 2D, Russell e Noodle também estarão envolvidos.