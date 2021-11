Banda Esbanjô Project lança primeiro álbum nas plataformas digitais

A banda Esbanjô Project divulga o primeiro álbum homônimo nas plataformas digitais com sete composições: “Amaranta”, “Esbanjô! Esbanjô!”, “Amor por Inteiro”, “Encantaria”, “Caminhos da Mata”, “Cúmbia Tacacá” e “Levou Largura”. As músicas transitam com sutileza e ousadia entre o regional e o universal.

O álbum foi preparado há tempos e com muita dedicação pelos músicos paraenses Giselle Monteiro (compositora e banjoísta), Gláucia Freire (vocalista), André Mourão (baixista) e Marcelo Negrão (tecladista).

A Esbanjô Project se apresenta com expressões diversificadas, músicas ritmadas por instrumentos como o banjo de carimbó, samplers, baixo pulsante e batidas eletrônicas. A realização do projeto foi possível com incentivo da Lei Aldir Blanc.