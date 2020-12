Banda de Música da Polícia Militar apresenta tocatas natalinas

A Banda de Música da Polícia Militar do Pará inicia nesta sexta-feira, 11, a série de tocatas natalinas que serão apresentadas este mês de dezembro, em espaços públicos e de grande circulação.

A estreia será no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, a partir das 18 horas. As apresentações buscam levar ao público, neste caso os pacientes internados no Hospital de Campanha de Belém, um pouco do clima e da magia de Natal.

O repertório reúne canções consagradas na música popular brasileira e composições natalinas.

A segunda apresentação será no sábado, 12, em um shopping localizado na Avenida Centenário.