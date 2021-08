Banda 'Cabra no Forró' lança novo EP com inéditas neste domingo

Com 13 anos de estrada, a banda Cabra no Forró lança neste domingo, 29, seu primeiro EP “O piseiro que vem do norte”. Com seis faixas inéditas, todas elas estarão também no novo DVD do grupo previsto para ser gravado ainda este ano. O destaque é a música “Aceita Morena”, que já vem sendo tocada. O trabalho poderá ser conferido nas principais plataformas digitais de música e nas redes sociais da banda.

À frente dos vocais do grupo, Riva Santana não esconde o entusiasmo pelo novo trabalho. “Ele vem naquela pegada bem gostosa que tomou de conta do Brasil. É um forró com piseiro e vem com suingue marcado por esse ritmo. Um trabalho bem autoral com compositores de Belém, Fortaleza e da Bahia”, comemora.

A marca da banda, que trabalha com um forró estilizado e forró eletrônico que mistura antigos e novos instrumentos com batidas mais aceleradas – está presente nesse novo trabalho, assim como as músicas irreverentes que costumam cair no gosto do público quase que instantaneamente.

“Temos uma música que tocou bastante chamada ‘Maria Gasolina’, que gravamos há uns três, quatro anos, que tocou bastante e ficou bem conhecida. As músicas do EP seguem esse mesmo estilo, mas para esse trabalho resolvemos focar nas músicas autorais”, compara.

A partir do lançamento, Riva destaca que a banda tem planos para retomar os shows, pausados por conta da pandemia. “Agora nesse segundo semestre vamos trabalhar levando alegria para o povo, por todo esse Parazão e, em breve, também estaremos chegando ao Maranhão”, antecipa.

As apresentações da Cabra no Forró contam com uma infraestrutura especial. Além dos músicos, é composta por dançarinas e uma produção que envolve profissionais paraenses, cearenses, maranhenses e pernambucanos.

A banda já tem três CDs e dois DVDs gravados com músicas de autorias e sucessos nacionais. Mas já tem engatilhado um novo projeto. “Toda as músicas presentes no EP farão parte do mais novo DVD da banda que será gravado ainda este ano em Belém. Prometo ser um de nossos maiores projetos”, garante.