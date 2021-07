Baixista e vocalista do ZZ Top, Dusty Hill, morre aos 72 anos

O baixista e vocalista da banda ZZ Top, o músico Dusty Hill morreu nesta quarta-feira (28), aos 72 anos. A conta oficial da banda no Facebook confirmou a notícia. O motivo da morte do artista não foi divulgado.

“Estamos muito tristes com a notícia da morte do nosso compadre, Dusty Hill. Nós, junto de legiões de fãs do ZZ Top ao redor do mundo, vamos sentir saudades da sua presença constante, boa natureza e comprometimento incansável em dar o baixo ao ‘Top.’ Estaremos para sempre conectados ao ‘Blues Shuffle in C.’ Sentiremos muito a sua falta, amigo”, diz a nota assinada por Billy Gibbons e Frank Beard, baterista do grupo.

Dusty era dono de uma das barbas mais icônicas da música do mundo ao lado de Billy Gibbons. Dusty tocou por mais de 50 anos no grupo que misturava hard rock e ritmos do sul dos EUA.