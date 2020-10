Babu 'solta' pergunta para Anitta: 'feat comigo?'

Anitta lançou um mistério em sua rede social: qual será sua próxima colaboração? O artista Babu Santana não perdeu tempo, e aproveitou a chance para se voluntariar para um feat (parceria) com a cantora.

Some of the collabs that happened this year ❤️ What comes next?



Algunas de las colaboraciones que sucedieron este año ❤️ ¿Qué viene después?



Algumas das colaborações que rolaram esse ano ❤️ O que será que vem depois? pic.twitter.com/pD9Unc23qj