Artistas paraenses celebram o Natal por meio da música

O clima de Natal não é percebido apenas na decoração de lares e fachadas ou na movimentação do comércio. Um outro componente também denuncia que as festas de fim de ano estão à porta e produzem uma atmosfera especial: as músicas. As canções natalinas estabelecem uma conexão direta com nossas memórias e lembranças. As melodias e as letras ajudam a nos transportar para outros lugares no tempo e espaço, e, claro, quase sempre estão associadas a algumas vozes que costumamos ouvir com mais frequência nessa época.

A cantora Simone é, certamente, uma das mais célebres quando o assunto é música de Natal. Mas, no Pará, alguns compositores também costumam se apresentar em eventos natalinos e têm obras inteiras dedicadas a esse tema. Mário Mouzinho, Salomão Habib, Ziza Padilha e Dayse Addario, Pedrinho Cavalléro e Emanoel Matos e Guto Risuenho são alguns dos artistas que não podem faltar em uma playlist paraense da Natal.

“Natal deixa sempre aquela sensação de paz, nos faz olhar com mais amor para o próximo, pra dentro de nós. É hora de refletir e de agradecer, principalmente por termos passado pelo momento mais difícil de nossas vidas. Muitas perdas e partidas inesperadas, tudo isso traz à tona um sentimento de gratidão por estarmos vivos”, analisa Mário Mouzinho.

O compositor acredita que no Natal as pessoas são mais leves e solidárias, por isso, a criatividade flui. “Esta sensação mexe muito comigo e assim surgem as composições. Vem primeiro a ideia do tema e depois a gente vai arrumando a canção. Junta a letra com a melodia e depois a roupa da música, que é, nada mais nada menos, que o arranjo”, acrescenta Mário Mouzinho.

Compositores dedicam suas canções a confraternização do Natal (Igor Mota)

A música é capaz de mostrar sentimentos, amor e sensibilidade. E, no Natal, essas coisas estão mais à flor da pele. Salomão Habib que o diga. O compositor e violonista é uma das pessoas mais apaixonadas por esse período. No total, já são 12 composições para o Natal voltadas para o público infanto-juvenil e adulto.

“A música comunica, comove, representa e une as pessoas. Tudo isso está presente no Natal. A necessidade da união e da empatia, do amor ao próximo, do afastamento do ódio, egoísmo e cobiça e a busca por dias melhores de fraternidade onde o pobre tenha acesso e dignidade, onde não haja fome ou desamor. Isso é Natal e isso a música pode e deve representar. O nascimento de Cristo, o grande aniversariante, geralmente é esquecido por muitos. Lamentavelmente, o consumismo nos tornou menos humanos”, analisa Salomão. A Cantata de Natal produzida pelo compositor foi a maneira que ele encontrou de falar para crianças, jovens e adultos que o mundo precisa mudar.

Há 21 anos produzindo música natalina, Ziza Padilha e Dayse Addario iniciaram a parceria com a interpretação de clássicos de Natal mesclados a composições autorais. “A ideia veio fluindo, naturalmente, em meio a tantas produções ligadas ao tema em todo este período. A conexão com a data é muito grande e nos toca diante da profunda representatividade do seu verdadeiro significado. Todas as memórias afetivas ligados à data vêm à tona, principalmente pela lembrança de pessoas queridas que se foram. É o momento de renovar, renascer e perceber a importância do nascimento de Jesus para toda a humanidade”, descreve Ziza Padilha.

“O Natal chegou em Belém”, “Basta querer Acreditar” e “Pequena canção de ninar no Natal” são as composições da dupla, que estendem a parceria também para a vida. Nesta sexta (24), às 23h, Ziza Padilha e Dayse Addario farão uma live de 20 minutos para a chegada do Natal.

Em família

Entre tantas conexões, a de pai e filha é uma das mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, mais delicadas. Pedrinho Cavalléro e Guto Risuenho tiveram essa experiência com seus filhos.

Um projeto natalino uniu Pedrinho Cavellero e a filha, Lany. Como ela precisava de uma playlist natalina para um trabalho profissional, sugeriu ao pai a composição. E assim surgiu “Uma menino de Luz”, de Pedrinho Cavalléro e Emanoel Matos. “Nem sou muito religioso, mas o Natal sempre foi uma data que me emocionou, pela história toda: renascimento, esperança, de você estar junto da família, perto dos amigos. Nunca tinha feito uma música para o Natal com esse olhar”, lembrou Pedrinho.

A canção ainda não está disponível ao público, mas poderá ser ouvida no Portal O Liberal.

Ao lado da filha Maitê, de 13 anos, com quem divide o palco, Guto Risuenho compôs duas canções natalinas. “Já é Natal”, de 2019, e “Boas Festas”, com a participação dos Vingadores do Brega.

Guto e Maitê celebram mais um Natal juntinhos (Mel Lopes de Oliveira/Divulgação)

“Diferente de 2019, este ano precisávamos de um clipe de Natal diferente, e foi o que fizemos. Temos que comemorar a vida, abraçar quem estiver do lado, pois o ano novo vai chegar. Um ano cheio de esperança. Passamos por muita coisa e resolvemos fazer um feat com os Vingadores do Brega mostrando exatamente essa alegria de viver”, conta Guto.

PLAYLIST NATALINA

- Mario Mouzinho

Um Novo Amanhecer

- Salomão Habib

Estrela Guia

Natal Paraense

Estrela Pequenina

- Ziza Padinha e Dayse Addario

O Natal chegou em Belém

Basta querer Acreditar

Pequena Canção de ninar no Natal

- Pedrinho Cavalléro e Emanoel Matos

Uma menino de Luz

- Balada Kids por Guto Risuenho

Já É Natal!

Boas Festas