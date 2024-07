Artistas nacionais se apresentam em Salinas neste sábado

MaLu, mais conhecida como “Princesinha do Pagode”, desembarca no verão de Salinas neste fim de semana. No sábado (20), a jovem leva o seu pagodinho para o Biruta Charm, na Praia do Atalaia, a partir das 19h.

A festa será em comemoração aos 2 anos do espaço.

A artista de Porto Alegre ganhou notoriedade ao participar do The Voice Brasil, em 2019. Na ocasião, ela fez parte do time de Ivete Sangalo. Seu boom artístico veio logo depois, durante a pandemia MaLu viralizou versões de algumas canções nas redes sociais cantando, além disso outra coisa chamou bastante atenção: ela toca cavaquinho.

Na ocasião, a cantora ultrapassou a marca de 80 milhões de plays em menos de um ano. Atualmente, ela reúne mais de 1,5 milhão de seguidores na internet.

Em menos de um ano, ela cantou ao lado de grandes nomes do pagode, como Mumuzinho, Menos é Mais, Di Propósito, Gabriel O Pensador, Michel Teló, Rodriguinho, Ferrugem e Salgadinho.

Mas ela faz questão de destacar, que o momento mais marcante da sua trajetória como cantora foi o encontro com Beth Carvalho, em 2017. Em estádia no Rio de Janeiro, ela foi convidada para uma festa de aniversário onde Beth estava presente e interpretou "Bolero de Satã". A música que fez sucesso na voz de Elis Regina, rendeu a MaLu elogios calorosos da "madrinha do samba", o que a motivou a seguir de fato uma carreira na música.

Recentemente, a cantora viaja para apresentar o seu novo trabalho “Pagode da MaLu”, que conta com várias participações especiais, inclusive de Rodriguinho e Salgadinho. “São músicas que transmitem a alegria do pagode e a luta do brasileiro. Como a gente precisa seguir tendo esperança de dias melhores, então eu trouxe bastante disso no repertório. Também tem bastante amor, além de clássicos para a galera cantar junto e vir abaixo!”, descreve MaLu.

PRAINHA

Também no sábado (20), na Praia do Atalaia, o Prainha realiza a festa Xovem, a partir das 17h. Com participação das atrações nacionais: Eric Land, Matheuzinho e Locos.

Nascido em Fortaleza, Eric Land é considerado a grande aposta da nova geração do forró. Há mais de uma década ele se dedica profissionalmente à música. O cantor tem como padrinho artístico Wesley Safadão, com quem já gravou o hit “Beijo das Galáxias”.

Em 2023, Eric Land foi sucesso nas redes sociais com a canção “Chorei na Vaquejada”. O hit ganhou dancinha nos aplicativos somando milhares de compartilhamentos.