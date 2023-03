Artistas do rock nacional lamentam a morte de Canisso, baixista dos Raimundos; vídeo

O baixista da banda Raimundos, José Henrique Campos, o “Canisso”, faleceu na manhã desta segunda-feira (13). A informação foi confirmada pelo empresário do músico, Denis Porto, porém, a causa da morte não foi divulgada, mas filho de Canisso, Pedro Toscano, informou que o pai sofreu um desmaio, caiu e foi levado para o hospital, mas não resistiu.Canisso tinha 57 anos e fez parte da formação original dos Raimundos, banda que possui formação em Brasília, um dos berços do rock nacional. Canisso entrou na banda de Rodolfo Amarante e Digão e iniciaram uma trajetória de sucesso na música.

O músico era rodie na capital do país e alcançou sucesso na estrada com os Raimundos, banda que iniciou em 1987, misturando hard core, punk e músicas nordestinas, ganhando notoriedade nos anos 90, com inúmeros sucessos. O Raimundos gravou oito álbuns e colecionou sucessos, principalmente com Rodolfo Abrantes no vocal. Entre os maiores hits da banda, estão “Mulher de fases”, “A mais pedida”, “I Saw You Saying”, “Bê a Bá”, Reggae do Maneiro”, Gordeícia”, além de “Esporrei na manivela”, “Nega Jurema”, “Eu quero ver o oco” e “Me lambe”.

Badauí

Nas redes sociais, vários artistas lamentaram a morte do baixista dos Raimundos. O vocalista do COM 22, Badauí, utilizou sua conta no Twitter para homenagear o amigo e o chamou de “ídolo da adolescência”.

“Não consigo acreditar como isso aconteceu, um ídolo da adolescência que se tornou companheiro de estrada e um grande irmão. Estou chocado e muito triste! Que você encontre o caminho da luz, Canisso”.

Pitty

A cantora baiana Pitty, relembrou momentos em que encontrou Canisso pelo país.

“Muito, muito triste com a perda de Canisso. Um cara massa, e durante esses anos todos era sempre ótimo encontrá-lo na estrada. Rest in power, man”, escreveu

João Gordo

João Gordo publicou uma foto de Canisso no Instagram, lembrou e que “fumou um” com ex-baixista, em uma festa e das atitudes que Canisso tinha, frente ao Raimundos.

“Canisso era gente boa pra cara***, fumamos um na festa da Movimento Maetricia outro dia. Vivia se desculpando pela atitude tosca de outros, fiquei chocado com sua partida. Vão-se os bons ficam os vilões. Descanse em paz, brother”.

Teddy Corrêa

Teddy Corrê, vocalista da banda gaúcha “Nenhum de Nós”, relembrou momentos em que dividiu o palco com Raimundos e afirmou que Canisso vai fazer falta no mundo do rock.

“Tomei um café e bati um longo papo com o Canisso numa tarde que dividiríamos o palco à noite, em show de réveillon. Conheci um cara divertido, franco e generoso. Vai fazer falta nesse nosso mundo do rock. Descanse em paz, Canisso”.

Rodolfo Abrantes

Canisso também tocou no Rodox, banda formada pelo ex-integrante dos Raimundos, Rodolfo Abrantes, que postou uma foto de baixista em seu perfil e escreveu: “Até logo, bro”. Já Digão, atual vocalista da banda e os outros integrantes não se manifestaram sobre a morte de Canisso.

Show em Belém

A banda estava na estrada e na semana passada informou nas redes sociais datas de shows da tour 2023. Belém é uma das cidades que consta na lista, com data marcada para o dia 6 de maio.