Artistas da nova geração homenageiam Nazaré Pereira

Em homenagem a Nazaré Pereira, cantora acreana com mais de quarenta anos de carreira e dona do sucesso “Xapuri do Amazonas”, a artista paraense Inesita lança novo single nesta sexta (10), “Céu no Olhar”, em que divide os vocais com a própria Nazaré. Além dela, o intérprete e pesquisador musical, Anderson Moyses também presta sua homenagem à cantora acreana em formato de EP, que será lançado no dia 12 de setembro.

Carolina é um nome que desperta memórias afetivas em Inesita e Nazaré. Pois além de ser o nome da namorada de Inesita, lembra um dos grandes sucessos de Nazaré Pereira, “Cheiro de Carolina”, de 1978. A inspiração comum foi um dos pontos que uniu as artistas na canção inédita “Céu no Olhar”. O single abre caminhos para o álbum de estreia de Inesita, "Cada música um objeto", que chega ao público no final do mês.

Segundo Inesita, “estou muito feliz de ter feito essa música, principalmente com a parceria da Nazaré porque sou muito fã dela. A fala sobre o amor, de como é estar apaixonado. De todas as músicas, eu resolvi começar por ela porque é uma música de amor que vai abraçar o ouvinte. Ouvir Nazaré cantando a música me deixou muito feliz porque ela deu a luz que a música precisava, essa mistura gostosa que vai contagiar muita gente, tenho certeza”, destacou Inesita.

Além dos vocais e composição, Inesita ainda assume o contrabaixo da canção. O time de músicos ainda tem Junhão na bateria e Márcio Jardim na percussão. “Céu no Olhar” tem elementos do carimbó e da música pop na sonoridade. “O público pode aguardar por uma música perfeita para dançar agarradinho, tomar uma cerveja gelada e assistir ao pôr-do-sol ao lado da pessoa amada”, finaliza.

Novo EP

Completando as homenagens a Nazaré Pereira, o cantor Anderson Moyses lança o EP ‘Cantando Nazaré Pereira’. Segundo o cantor, a ideia foi trazer a releitura das canções de Nazaré. A primeira mulher a gravar um disco de carimbó e que levou a cultura do norte e nordeste para Europa e resto do mundo. O EP tem cinco canções que relembram a trajetória da cantora com os arranjos de Rafael Guerreiro.

De acordo com Anderson, “esse EP partiu de uma pesquisa de repertório que eu fiz da Nazaré, na verdade ele foi um show que fizemos para a Fundação Cultural do Pará e gravamos. Então ficou um lindo trabalho ao vivo. Foi um processo conjunto com a minha banda, fizemos os arranjos com todo carinho. Foi um projeto muito belo que nasceu sob a benção da Nazaré que ouviu e adorou. Para mim é uma responsabilidade muito grande cantar Nazaré Pereira e ter ela no nosso convívio, é uma lenda. Viva Nazaré!”.