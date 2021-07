Anitta e Rennan da Penha lançam música 'SexToU'; Confira o clipe

O DJ e produtor de funk Rennan da Penha gravou uma música com Anitta, SexToU, que chegou às plataformas de streaming na noite desta quinta-feira, 15. O título da música faz um trocadilho com a palavra Sextou: a forma como foi escrita induz à leitura da expressão Sex To You, ou 'sexo para você'.

A parceria com Da Penha já era revelada por Anitta em suas redes sociais: "Vai SeXtaR gostoso essa semana", escreveu ela na legenda de uma publicação, onde aparece com cabelos longos e look provocante de oncinha.

A música, que brinca com os jogos de realidade virtual, marca a estreia de Da Penha como cantor. Ele conta que acelerou um pouco o ritmo, chegando ao 170 bpm, o que deu mais suingue ao ritmo. O single conta ainda com um clipe.