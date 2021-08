Aninha Portal lança single com participação de Xande de Pilares; Veja o clipe

Um samba de conforto, acalanto e esperança em dias melhores nesses tempos tão difíceis. Esse é o tom do novo single da cantora paraense Aninha Portal, batizado de “Batuque no Ar”, já disponível em todas as plataformas digitais. Na composição de Oldair Lima e Karlinhos Madureira (compositor de "Tá Escrito") a artista divide os vocais com o sambista Xande de Pilares.

Paralelamente, também apresenta o clipe da música, gravado no Quintal da Tia Gessy, espaço que há 44 anos é referência do samba no bairro do Cachambi, zona norte do Rio de Janeiro, onde já se apresentaram nomes como Xande de Pilares e Marquinhos Sathan, Jovelina Pérola Negra, Beth Carvalho, Almir Guineto, Fundo de Quintal, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Grupo Raça dentre outros.

“Tia Gessy, além de uma grande dama do samba, madrinha do Xande, é minha grande amiga, que me abençoa também e abriu seu coração e seu Quintal mágico para essa celebração. Estar lá, com as bênçãos dela, ao lado de um elenco tão especial para mim e para o samba, foi uma emoção gigantesca, uma energia inexplicável, que todos vão sentir ao verem o clipe”, garante ela, que mora no Rio de Janeiro.

A gravação ocorreu antes da pandemia e contou com participações especiais. “Juninho Thybau, Jhonatan Alexandre (Revelação), Alex Ribeiro, Cassiana Pérola Negra, Amanda Amado, Marcelinho Moreira, Janaina Reis, entre outros queridos que estiveram lá. São amigos que o samba me deu e levaram suas energias e bênçãos para esse trabalho”, diz. Por essa razão, o clipe “passa exatamente a ideia de uma grande confraternização em forma de roda de samba”, afirma.

A escolha de “Batuque no Ar” para ser a música de trabalho e gerar o clipe, segundo ela, se deu pelo fato da composição conter uma mensagem positiva, necessária nesse cenário de pandemia. “Karlinhos Madureira é um amigo querido e mandou algumas músicas para eu ouvir, entre elas estava Batuque no Ar, que além de ter uma letra muito interessante para o momento, tinha a pegada que faltava para completar o meu EP”, lembra.

Já a participação do amigo Xande de Pilares nos vocais ocorreu meio que por um acaso. “O Xande foi ao estúdio colocar a voz na música ‘Como se deve amar’, que ele me deu para gravar, uma parceria dele com Nenem Chamma e Carlito Cavalcante. Na ocasião, acabou ouvindo também ‘Batuque no ar’ e adorou. De repente entrou e gravou, o que para mim, além de um grande presente, é uma honra tê-lo em um EP de sete músicas, sendo duas faixas dividas com ele”, conta.

Carreira

Nascida em Belém, Aninha Portal cedo deixou sua terra natal para conquistar os palcos do Brasil. Afilhada de Marquinho Sathan e Tia Gessy, uma das grandes damas do samba carioca, conseguiu lançar seu primeiro CD “Feitio de Oração” em 2008, com faixa-título de Vadico e Noel Rosa.

A música, também ficou registrada em videoclipe no ano seguinte pela Fita Amarela Produções. A cantora fez diversas participações em projetos voltados ao samba, ao lado de artistas consagrados, em DVDs, CDs, shows em teatros e casas renomadas, no Brasil e em Lima, no Peru.

É figura fácil no programas referência do ritmo, como o Samba da Gamboa, de Diogo Nogueira, onde solta sua voz em composições conhecidas do público. Com uma carreira de quase três décadas vem se solidificando no cenário nacional do samba.