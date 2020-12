Ana Vilela viraliza na web após desistir dos conselhos de 'Trem-Bala': ‘Um porre’

A compositora do hit “Trem-Bala”, Ana Vilela, virou um dos assuntos mais comentados do Twitter após ter “repensado” sobre os conselhos dados na música. O tweet feito pela cantora no último sábado (19), foi um sucesso entre os internautas na web, que não perderam tempo e criaram vários memes engraçados com a desistência de Ana.

"Gente esquece o que eu disse negócio de segura teu filho no colo laia laia laia o mundo é um lugar horrível eu desisto", escreveu a cantora.

Gente esquece o que eu disse negócio de segura teu filho no colo laia laia laia o mundo é um lugar horrível eu desisto — Ana Vilela (@anavilela) December 20, 2020

os bebês no chão depois da Ana Vilela falar pra não segurar mais o filho no colo https://t.co/MogorPCzPj pic.twitter.com/K6wYwv6NW3 — Gustavoᶜʳᶠ (@ogustavorb) December 21, 2020

Nois queria o trem bala da Ana Vilela

O trem bala de 2020: https://t.co/mIgmgKTlyb pic.twitter.com/O4oLVGMrMX — fufa (@brumagas) December 20, 2020

Após a chuva de respostas engraçadas dos seus seguidores, Ana aproveitou para se explicar e dizer que a canção sempre disse que a vida é rápida, e não boa. Vilela também fez piada com que acha o single uma chatice: "Anuncio a todos os que acham um porre a positividade de trem bala que a minha próxima música é um grande "estou cansada desta merda" acho que vocês vão amar", brincou.

Gente trem bala diz que a vida era rápida não boa vocês entenderam errado — Ana Vilela (@anavilela) December 20, 2020