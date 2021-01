Amaury Ramalho aposta no 'brega universitário' com 'Eita, pega'

Depois do sertanejo, chegou a vez do brega virar universitário. O paraense Amaury Ramalho apresenta a nova pegada para o Pará e para o Brasil com o single "Eita, pega". Nesta sexta-feira (22), a música será lançada em todas as plataformas digitais, e também ganhará um videoclipe, o primeiro da carreira solo de Amaury.

A canção é uma composição de Deny Graciano, com produção musical de Rodrigo Camarão. “A sofrência me ganhou porque tem conquistado todo mundo no Brasil. O sertanejo está em alta, mas nessa canção, resolvi colocar uma pegada do brega, que é a nossa raiz. Eu gosto de deixar bem claro no meu trabalho essa essência do meu município, do meu estado”, diz Amaury.

O single está sendo mixado em São Paulo, e conta com uma banda de peso. Entre os músicos, profissionais que tocam nas bandas de Maiara e Maraísa, Gustavo Lima e Solange Almeida.

“Sempre ouvi muita MPB e música paraense, mas já toquei em banda de forró, de brega, carimbó, puxei trio de carnaval, fiz barzinho voz e violão”, conta o artista.

Em 2018, teve seu primeiro trabalho em carreira solo, com a música intitulada “Virando o Jogo”, gravado em Campo Grande, Matogrosso do Sul.

Amaury prepara o novo momento da sua trajetória, que será marcado pelo primeiro clipe da sua carreira, após ser contemplado pelo Prêmio Preamar de Arte e Cultura 2020, promovido pelo Governo do Estado via Secretaria de Cultura do Pará (Secult). O clipe tem direção de Tiago de Pinho e produção da Senda Produções, o vídeo de “Eita, pega” foi gravado no Cosanostra, tradicional pub de Belém.

“Ficou muito bonito e divertido. O enredo fala de você sofrer de dor de cotovelo, mas também ter que se conformar e levar a vida adiante, Então melhor ir dançar, sair com os amigos e seguir”, conta Ramalho.

O artista é de Ourém, interior do Pará, e começou a cantar ainda criança. Em 1997, teve a primeira participação no Festival de Canção Ouremense, um dos maiores festivais de música do país. De lá pra cá foram inúmeras participações e premiações em eventos. Em 2006, venceu o Festival de Música Paraense (Femupa).