Alok completa 30 anos como um dos maiores Djs do planeta

Alok é um artista de expressão na cena eletrônica brasileira e com reconhecimento internacional. O DJ e produtor musical completa 30 anos nesta quinta-feira, dia 26, e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um estudo sobre as suas músicas mais tocadas nos 10 últimos anos nos principais segmentos de execução pública.

"Hear me now", sucesso do artista lançado em 2016 em parceria com o cantor Zeeba e o produtor Bruno Martini, lidera o ranking das mais tocadas. O trio também divide a parceria na autoria da música “Never let me go”, que ficou na segunda colocação, seguida por "Table for 2", uma parceria com o cantor Iro, que foi a terceira colocada.

Alok tem 105 músicas e 241 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Nos últimos cinco anos, mais de 80% de seus rendimentos em direitos autorais de execução pública foram provenientes dos segmentos de Show, Rádio e Casas de Festas e Diversão.

O DJ é filiado à Abramus (Associação Brasileira de Música e Artes), uma das associações de música que administram o Ecad e é responsável pelos repasses ao artista. O diretor geral da Abramus, Roberto Mello, falou sobre Alok.

“A atualidade das criações e performances desse grande artista permitiu ao Brasil manter-se como um grande protagonista da música internacional. Estamos sempre homenageando nosso querido Alok”, disse.

Ranking de músicas de autoria de Alok mais tocadas nos últimos 10 anos

1 Hear me now - Bruno Martini / Alok / Zeeba

2 Never let me go - Bruno Martini / Alok / Zeeba

3 Table for 2 - Alok / Iro

4 Bolumback - Alok / Liu

5 I miss u - Brian Cohen / Alok / Pe Lu

6 I need the bass - Sean Paul Brauer / Alok / Sevenn

7 Love is a temple (Alok version) - Alok / Iro

8 Ocean - Alok / Zeeba / Iro / Rodrigo Santoro

9 Higher - Alok

10 Dark beat - Alok

11 Truth, peace, love & techno - Alok

12 We are underground - Alok

13 Don't cry for me - Alok / First State / David Erik Viktor Straaf / Pablo Bowman / James Blount / Jason Derulo / Richard Boardman

14 Liquid blue - Alok / Andre Dazzo

15 Winter sunset - Alok

Dont ya Alok / Klandestine Music

16 Innocent - Gavin James / Alok / First State / Martin Brown / Yves V / Quaver / David West / Quentin Mosimann

17 On & on - Alok / Guus Mulder / First State / Jonas D Kroeper / Dynoro / Yoshi Breen

17 Yawanawa - Alok

18 Who gives - Alok / Shapeless

19 Deep inside - Alok / Barja / Andre Dazzo

20 Put some sax on - Alok