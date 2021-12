Alicia Keys lança novo álbum "KEYS"

Alicia Keys lança novo álbum duplo, chamado KEYS, pela RCA Records. Com o trabalho chegou também o seu novo videoclipe, "Old Memories", dirigido por Sylvia M. Zakhary e Sing J Lee. O vídeo faz parte do curta KEYS, que será lançado na próxima semana.

O álbum oferece uma experiência sonora dupla e única. Na versão Originals contém todas as novas canções que são essencialmente Alicia, uma reminiscência da paisagem sonora inovadora que todos passaram a conhecer e amar desde sua estreia. A versão Unlocked aumenta a experiência de audição, já que Alicia apresenta amostras de seus Originals com a ajuda do produtor vencedor do prêmio GRAMMY® Mike WiLL Made-It para uma vibe fresca e irresistível.

O álbum duplo de 26 faixas apresenta participações especiais de Khalid & Lucky Daye, em "Come For Me" (Unlocked), Lil Wayne, em "Nat King Cole" (Unlocked), Brandi Carlile, em "Paper Flowers" (Originals), Pusha T, em “Plentiful” (Originals) e Swae Lee, em “LALA” (Unlocked). KEYS também apresenta “Best of Me”, o segundo single lançado em outubro, nas versões Originals e Unlocked. A canção recebeu uma recepção calorosa, com o New York Times proclamando: "As promessas de lealdade, honestidade e devoção absolutas são de Alicia Keys ao canalizar o amor totalmente abnegado de Sade".

Antes do lançamento de KEYS, Alicia convidou os fãs a entrarem em seu mundo através da série documental em quatro partes, do Originals, no YouTube, “Noted: Alicia Keys The Untold Stories", onde compartilhou sua jornada de jovem estrela vulnerável, para mulher, artista e mãe empoderada.