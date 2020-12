Alicia Keys lança novo álbum de estúdio

A ganhadora de 15 estatuetas do Grammy e musicista reconhecida internacionalmente, Alicia Keys lançou seu novo álbum de estúdio “Alicia”, pela gravadora RCA Records. O álbum, que mostra a versatilidade de Alicia neste momento de sua vida, traz 15 músicas, incluindo colaborações com JillScott, Khalid, Miguel, Snoh Aalegra, Tierra Whack, Sampha e Diamond Platinumz.

Ouça "Alicia"

“Este álbum traz uma energia tão especial! Tem tudo o que eu curto em termos de música e arte neste momento da minha vida”, conta Keys.

“Estou tão animada por poder me conectar com pessoas do mundo todo através desses sons, letras e melodias. Dei o nome 'Alicia' para este álbum porque ele traz tudo o que eu sou e já senti gravando em estúdio. Durante o processo de criação, me senti confortável com todas as minhas facetas. Espero que todos que ouvirem o álbum consigam senti-lo como a versão mais verdadeira de si mesmos.”

Alicia Keys comemorou o lançamento do álbum ao vivo no programa “Good Morning America”. Durante a transmissão do show, ela divulgou o novo single do álbum ”Love Looks Better” em uma apresentação surpresa no Skyline Drive-In do Brooklyn.

O álbum, que mostra os muitos lados de Alicia neste momento da vida da artista, foi precedido por três faixas: “Time Machine”, uma batida dançante sobre a liberdade que vem com a deixar o passado para trás; “Good Job”, uma balada que reverencia heróis desconhecidos e trabalhadores da linha de frente contra a covid-19, e a emocional “Perfect Way To Die”, que a artista dedica a vidas pretas inocentes perdidas para a brutalidade policial.

Ela planeja dar vida ao novo álbum no segundo semestre de 2021, durante datas remarcadas da sua próxima turnê mundial “Alicia a World Tour”, originalmente programada para o segundo semestre de 2020, antes da pandemia mundial colocar uma pausa nos shows de música ao vivo.