Alceu Valença faz releitura do clássico 'Papagaio do Futuro'

Alceu Valença lança nesta terça-feira, 31, dia do aniversário de Jackson do Pandeiro, o single digital “Papagaio do Futuro”, uma releitura em voz e violão de um dos grandes clássicos desse compositor paraibano que faleceu em 1982, aos 62 anos.

"Papagaio do Futuro" é uma das primeiras composições de Jackson do Pandeiro, que foi defendida pelo próprio Jackson junto com Alceu e Geraldo Azevedo no Festival Internacional da Canção, em 1972.

A faixa está disponível nas plataformas digitais. Ouça aqui.

A nova versão de Alceu Valença é a quarta criada para essa música. A faixa recebeu diferentes tratamentos ao longo do tempo, ganhou acordes de rock, ritmo regional, e, ganha personalidade intimista. "Papagaio do Futuro" foi incluída nos álbuns “Molhado de Suor”, “Vivo” e “Sete Desejos”.



Alceu comenta que o refrão "eu fumo e tusso / fumaça de gasolina" previu a crise do petróleo que eclodiu em todo o planeta anos depois. Para Jackson, “Papagaio do Futuro” era a embolada do século.