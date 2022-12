Adriana Calcanhotto se apresenta no VIII Festival Canção da Transamazônica (Fecant)

O Festival Canção da Transamazônica (Fecant) chega à 8ª edição nesta sexta-feira e sábado, 16 e 17, em Altamira, Sudoeste do Pará, com show gratuito de Adriana Calcanhotto no encerramento. Reconhecido entre os 10 Melhores Festivais Lusófonos, em Portugal, o Fecant acontecerá na Concha Acústica da orla da cidade, sempre a partir das 21h. O evento presencial terá transmissão ao vivo pelo canal do Festival Canção da Transamazônica no Youtube.

Adriana Calcanhotto vai trazer ao Pará o show da turnê “Voz e Violão” com sucessos da carreira, como "Devolva-me", "Esquadros" e "Vambora". A turnê já percorreu vários cantos do Brasil e da Europa.

“É um dos últimos shows do ano e dessa turnê com canções antigas, sucessos obrigatórios e novidades. Até lá”, avisa Adriana .

8ZM-a_A4AFY" title="YouTube video player" width="560">

Ainda, a primeira noite do festival terá shows da dupla Welber Pinheiro e Bethe Corrêa e também do cantor Cléo Soares, de Altamira. Já o cantor Kiko Netto (ex-Fruta Quente) vai abrir a segunda noite.

Concurso

A competição terá 24 candidatos à canção original divididos entre o Fecant Regional, somente com artistas da região do Xingu, na primeira noite, e o Fecant Nacional, com músicos de outras partes do Pará e do Brasil, na segunda noite.

Serão distribuídos R$ 42 mil entre os três primeiros colocados de melhor canção, melhor intérprete e melhor letra do Fecant Regional e do Nacional.

Nesta edição, o festival recebeu 215 inscrições do Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Amapá, Amazonas, Minas Gerais e Bahia e também do Distrito Federal, segundo a coordenadora Joelma Klaudia.

Ainda, o público vai poder conferir a 1ª Feira Indígena de Economia Criativa com a participação de mais de dez etnias do Xingu, durante o Fecant.

O patrocínio é da Norte Energia, empresa privada e concessionária da usina de Belo Monte, e da Prefeitura Municipal de Altamira.

Confira as músicas concorrentes:

Fecant Regional:

1) “Bolacha”, composição e interpretação Teo Ycaro, de Altamira;

2) “Cacaueiro Já Floriu”, compositores Renato dos Santos e Guilherme Oliveira, intérprete Banda Caribé, de Medicilância;

3) “Das Menines”, composição e interpretação Édmon Neto, de Altamira;

4) “Eu Sou Mulher”, composição e interpretação de Élis Lourenço, de Altamira;

5) “Feitiço da Cabocla”, composição e interpretação de Gra Podanosk, de Altamira;

6) “Lamento de Amor”, composição e interpretação de Fabrício Fonseca, de Altamira;

7) “Maria do Rosário”, composição e interpretação de Nilva Burjack, de Altamira;

8) “Meu Xingu”, composição e interpretação de Marciano Coutinho, de Altamira;

9) “Pra Mim Já Deu”, composição de Anderson Souza, interpretação de Nenzinha Souza, de Marabá;

10) “Rio-Mar”, composição de Bertin di Carmelita e Charles do Arraia, interpretação do segundo, de Marabá;

11) “Saci”, composição de Rubens Reis e Henrique Lopes, interpretação de Roberta de Mendonça de Uruará;

12) “Tenta Não Chorar”, composição e interpretação de MC JV, de Altamira.

Fecant Nacional:

1) “A Lira de Ourém”, composição de Adriano Cardoso e Arlindo Matos, interpretação do primeiro, de Ourém (PA)

2) “Encerra”, composição de Ziza Padilha e Paulinho Pedra Azul, interpretação de Bethe Corrêa, de Belém (PA);

3) “Entre Dragões e Querubins”, composição e interpretação de Alfredo Reis, de Belém;

4) “Canto Atroz”, do compositor Marcelo Sirotheau, de Belém, que será interpretada por Alba Mariah;

5) “Grito”, composição e interpretação de May Honorato, de Maceió (AL);

6) “Naquela Estância”, de Márcio Farias e Davi Amorim, de Belém, com interpretação do segundo;

7) “Obrigado Meu Deus”, composição e interpretação de Diego Xavier, de Ananindeua (PA);

8) “Oyá dos Meus Dias”, composição de Saulo Fagundes, de Serra Dourada (BA), e interpretação de Walter Lajes;

9) “Nena”, do compositor e intérprete Casimiro, Londrina (PR);

10) “Sede”, composição de Juliano Amorim, interpretação de Clara Madeira, de São Luís (MA);

11) “Travessia”, composição de João da Hora e Dudu Neves, interpretação do primeiro, de Belém;

12) “Voz da Mulher”, composição e interpretação de Dulci Cunha, de Belém

Agende-se:

VIII Festival Canção da Transamazônica (Fecant)

Dias: sexta e sábado, 16 e 17

Hora: 21h

Local: Concha Acústica de Altamira (presencial) e transmissão ao vivo pelo canal do Festival Canção da Transamazônica no Youtube (virtual)