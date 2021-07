Adriana Calcanhoto lança música inédita

A cantora Adriana Calcanhoto lançou a canção inédita "Veneno Bom". A composição levou a cantora à final do International Songwriting Competition, concurso mundial de compositores com voto popular na categoria "World Music".A premiação será lançada nesta quinta-feira (22).

De 26 mil inscrições de 158 países no ISC 2020, Adriana integra o 1% dos participantes que receberam uma Menção Honrosa com a sua canção. "Veneno Bom" tem produção musical de Arthur Nogueira e conta com a colaboração de Zé Manoel no piano, Leo Chaves no contrabaixo, Mateus Estrela no sintetizador e bateria eletrônica, Allen Alencar na guitarra e Thomas Harres na percussão e bateria.

Das dez canções compostas na pandemia, que viraram o disco “Só” (2020), Adriana lançou nove. “A décima é uma que ficou separada para Maria Bethânia porque ela ouviu, ela ouviu todas, mas pediu para ficar com uma, por isso ‘Veneno Bom’ não está no disco. Quando mandei ‘Tive Notícias Suas’, Bethânia fez algum comentário sobre a melodia e usou uma expressão: ‘veneno bom’. No dia seguinte eu fiz ‘Veneno Bom’, mandei para ela, ela pediu, mas depois não gravou. Independente disso, eu inscrevi a canção no concurso. Deu no que deu”, destaca a cantora.