Mulher que estava com Amanda Wanessa em grave acidente passa por cirurgia

A também cantora gospel Juciara Pimentel, envolvida no grave acidente com Amanda Wanessa, passou por um procedimento cirúrgico na tarde da quarta-feira (6). Juciara quebrou o raio e os dedos da mão esquerda em vários lugares e teve várias escoriações pelo corpo.

"Sobre a cirurgia realizada hoje, foi muito bem-sucedida. Juciara passa bem e repousa sob os cuidados médicos", informou Edileide Gomes, tia da cantora através do seu Instagram.

O acidente aconteceu na tarde do dia 4 de janeiro, em Rio Formoso (PE). Além delas, estavam no carro, junto com o pai e a filha de Amanda, quando um caminhão de carga invadiu o sentido contrário da pista, atingindo o carro da cantora. Ela sofreu múltiplas fraturas no corpo e traumatismo craniano. Ela continua intubada e sedada.

O pai e a filha da cantora receberam alta.