Academia de Musicologia do Brasil concede o título de Doctor Honoris Causa a pai e filho santarenos

Nesta semana, o maestro Wilson Fonseca, que foi conhecido carinhosamente por Maestro Isoca, foi indicado “in memoriam” para receber o título de Doctor Honoris Causa, através da Academia de Musicologia do Brasil. O título será recebido pelo filho do maestro, o desembargador Vicente Malheiros da Fonseca, que também receberá o título Honoris Causa.

Segundo doutor Vicente, “em nome de nossa família e em meu próprio nome, estamos muito honrados com a concessão dos Títulos de Doctor Honoris Causa para o meu saudoso pai, in memoriam, e para mim, outorgados pela Academia de Musicologia do Brasil. Estou certo de que a homenagem, em memória do meu pai, nascido em 1912 em Santarém e falecido em 2002, em Belém, é o reconhecimento de suas atividades como escritor, pesquisador, poeta, pianista, organista, saxofonista, maestro, compositor, historiador, memorialista, folclorista, professor, multi-instrumentista, que muito contribuiu para a arte, a cultura e a história da "Pérola do Tapajós", do Pará e do Brasil. Na verdade, um verdadeiro gênio”, afirmou emocionado.

Ainda segundo o desembargador, “eu recebo esse título como um incentivo para continuar o meu prazeroso ofício de compositor e pesquisador da Arte de Euterpe (música), como é o caso do livro biográfico que escrevi, "A Vida e a Obra de Wilson Fonseca (Maestro Isoca)", em homenagem ao centenário de nascimento de meu genitor, impresso na Gráfica do Banco do Brasil, Rio de Janeiro (2012)”, destacou.

“A pedido do Dr. Luís Roberto Trench, Presidente da AMUB, compus o "Hino da Academia de Musicologia do Brasil", bem como o "Hino a Vasco Mariz" e o "Hino a Wilson Fonseca" (dois dos Patronos Oficiais da entidade).

Título – Honraria da Academia de Musicologia do Brasil, o título de Doutor Honoris Causa é destinado a pessoas, personalidades eminentes ou autoridades que tenham prestado relevante apoio e que tenham contribuído para o progresso do órgão, do estado, da região ou do País, ou pela sua atuação em favor das ciências, das letras, das artes ou da cultura. A outorga de títulos ocorre por decisão do Conselho em sessões extraordinárias, convocadas com a finalidade exclusiva de aprovar a concessão da honraria, por meio de votação.