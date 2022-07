Voz de Pantanal, Yasmin Santos se inspira na novela para o novo DVD

Os romances de Maria Bruaca na novela "Pantanal", da Globo, são embalados pela voz de Yasmin Santos. Inspirada no enredo, a cantora e compositora abre o Volume 1 de DVD “Ao Vivo em Goiânia” com a música “Não Quero Ser Mais Eu”. O projeto traz também a inédita “Seja Um Fenômeno” e regravação do sucesso “Saudade Nível Hard”. As faixas já estão disponíveis nas plataformas de áudio.

Ouça aqui.

“É uma das faixas que eu mais acredito no projeto, uma das que eu estava mais ansiosa para lançar”, conta Yasmin. “Por ter um papo muito comum, uma batida muito gostosa também, ela é uma bachata com uma vaneira, a galera vai se identificar e curtir essa moda”, completa.

GHYteEwEbfc" title="YouTube video player" width="560">

A canção “Ciclo Vicioso” com participação de Bruno & Marrone, que é parte da trilha sonora da personagem na novela, já superou 6,5 milhões de plays no Spotify. “Estou muito feliz em ver esse trabalho ganhar forma. Tenho a honra de ter uma das minhas músicas como trilha sonora da novela. Aquela história dá uma música boa demais, estou ansiosa para mostrar as inéditas desse DVD”, comenta Yasmin.

O projeto “Yasmin Santos Ao Vivo Em Goiânia” contém 23 músicas, entre elas os famosos clássicos do sertanejo, os modões, e novidades da cantora. Os lançamentos dos videoclipes do Vol. 1 acontecem separadamente no Youtube oficial da artista. “Não Quero Ser Mais Eu” já está disponível. “Seja Um Fenômeno” chega no canal na próxima quinta-feira, 07, e a regravação de “Saudade Nível Hard”, no dia 14 de Julho, sempre às 12h.