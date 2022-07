A-ha está de volta com a música inédita 'I'm In'; ouça e assista ao clipe

A banda norueguesa A-ha, surgida no início dos anos 80 para conquistar fãs pelo mundo, está de volta e com um novo álbum recheado de músicas inéditas intitulado "True North". A divulgação do disco começa pelo single "I’m In", que chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira, 8. O álbum completo, com 12 faixas, estará disponível no streaming no próximo dia 21 de outubro.

Ouça "I’m In" aqui.

Com “I’m In”, os músicos do A-ha - Magne Furuholmen, Morten e Paul Waaktaar-Savoy - abrem uma nova fase na trajetória da banda, com os olhos voltados ao sucesso internacional de “Take On Me”, de 1985. A última música nova do A-ha até aqui foi “Cast In Steel”, de 2015.

Álbum novo

Para “True North”, o 11º álbum de estúdio do A-ha, a banda fez algo diferente. O projeto é um álbum musical, mas também um filme documental inédito sobre o processo criativo da banda, com imagens dos músicos gravando as músicas em novembro de 2021, em Bodø, cidade norueguesa localizada 90 quilômetros do Círculo Polar Ártico. “A cada álbum nós ajustamos para ver se há uma maneira diferente de fazer isso”, explica Paul.

O que esperar do novo trabalho?

Magne, que escreveu a comovente “I’m In”, diz que é “uma música sobre compromisso total e uma demonstração de apoio a alguém que está com problemas. O compromisso real é um salto de fé. Todo mundo sabe o quão difícil pode ser oferecer compromisso e apoio incondicional, mas isso é o que é preciso para fazer qualquer coisa que valha a pena acontecer – amor, amizade, mudança, auto-aperfeiçoamento, carreira, um mundo melhor. É mais fácil falar do que fazer, é claro, mas começa com uma atitude e depois se pronunciam as palavras. Depois disso, é necessário todo um trabalho árduo para poder realizar qualquer potencial que seu compromisso exija no mundo. Sem essa atitude, tudo fica atolado com pensamentos conflitantes, dúvidas e medo. Apenas diga: "I’m In".

Magne assina a maioria das composições do novo disco, sete, enquanto Paulo assina cinco. “Além de filmar a sessão de estúdio, pensamos em mais uma produção com a orquestra norueguesa, a Arctic Philharmonic, com quem colaboramos”, detalha Paul. No filme, o A-ha toca e grava com a orquestra, também registrada na paisagem ao redor de Bodø. Em vinhetas recorrentes, os atores retratam a vida no norte.

O filme multidimensional descreve a conexão com o meio ambiente e o senso de pertencimento, sob a direção de Stian Andersen.

O arranjo orquestral é de Kjetil Bjerkestrand, cuja associação com o A-ha remonta ao single “Shapes That Go Together”, de 1994. Ele também trabalhou com Magne, Morten e Paul fora da banda.

Está ansioso pelo álbum? "True North" estará disponível aqui a partir do dia 21 de outubro.