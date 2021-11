A-HA anuncia novas datas de turnê mundial, com passagem pelo Brasil em 2022

A banda norueguesa A-HA anunciou as novas datas de turnê mundial Hunting High And Low, que comemora os 35 anos de lançamento do disco homônimo, o mesmo que carrega o hit 'Take On Me'. Esta é a mesma turnê marcada para 2020, mas cancelada por conta da pandemia.

O grupo passa pelo Brasil em março de 2022, com shows nas seguintes capitais: Recife (10), Salvador (12), Belo Horizonte (16), Rio de Janeiro (17), São Paulo (19) e Curitiba (23).

O álbum homenageado na turnê também foi o primeiro da banda. O A-HA chega ao Brasil com sua formação original, com Morten Harket nos vocais, o tecladista Magne Furuholmen e o guitarrista Pål Waaktaar-Savoy. As vendas on-line dos ingressos começam nesta quinta-feira (25/11), às 10h.