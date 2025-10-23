Música inédita de Marília Mendonça é lançada nesta quinta (23) e resgata voz original da artista

Uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Marília Mendonça volta a tocar os corações dos fãs com o lançamento inédito de “Segundo Amor da Sua Vida”, canção escrita e interpretada pela própria artista. O lançamento acontece nesta quinta-feira (23), às 21h, em todas as plataformas digitais. O lyric vídeo será divulgado no canal oficial da cantora no YouTube, ao meio-dia desta sexta (24).

A música é considerada um dos “manuscritos” deixados por Marília em vida. A gravação original foi retirada de uma guia, registro simples usado por compositores para apresentar suas obras. A produção manteve o áudio autêntico da cantora, que tinha apenas 23 anos na época, e acrescentou instrume​ntos, mixagem e masterização — entregando aos fãs mais um hino com a essência preservada da Rainha da Sofrência.

De acordo com a equipe responsável, nenhum lançamento oficial de Marília Mendonça utiliza inteligência artificial. Toda a voz ouvida nas novas músicas é inteiramente dela, sem recriações digitais.

A letra reflete a franqueza e a força emocional características da artista, como prova o trecho “Não se diminua pra caber num coração que só tem espaço debaixo do tapete...”

Marília compôs “Segundo Amor da Sua Vida” em parceria com Juliano Tchula, e a obra foi cadastrada no ECAD em outubro de 2018. A composição chegou a ser publicada no perfil @arquivomarilia em junho daquele ano e agora ganha vida na voz da própria artista.

Um legado que segue vivo

Som Livre e WorkShow, responsáveis pelo lançamento, destacam que a prioridade é preservar e perpetuar o legado de Marília Mendonça, exaltando sua arte, autenticidade e contribuição para a música brasileira.

O lançamento é mais uma prova de que Marília está eternizada. Cada verso e cada melodia reafirmam o motivo pelo qual sua voz continua a ecoar, mesmo após sua partida, com a mesma força e emoção.

Veja a letra da música “Segundo Amor da Sua Vida”

(Marília Mendonça e Juliano Tchula)



Não se diminua pra caber num coração

Que só tem espaço debaixo do tapete

Você não tem culpa se ela não enxerga

Um palmo à frente do nariz

Mas qualquer coisa, eu tô aqui



Na verdade, eu sempre estive

Só tô deixando você viver livre

Mas mesmo assim



Não quero ver você sofrer

Se ela não quiser

Já tem quem vai querer

Tá na sua frente



Que azar o meu

E que sorte a dela

Eu amando você

Você amando ela

Eu só quero você

Você só quer conselho

Por que será que ela te trata desse jeito?

Posso ser o segundo,

o terceiro, o quarto

Amor da sua vida