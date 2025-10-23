Capa Jornal Amazônia
Música inédita de Marília Mendonça é lançada nesta quinta (23) e resgata voz original da artista

Canção preserva 100% da voz original da Rainha da Sofrência, sem uso de inteligência artificial

O Liberal
fonte

Música inédita de Marília Mendonça é lançada nesta quinta (23) e resgata voz original da artista. (Divulgação)

Uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Marília Mendonça volta a tocar os corações dos fãs com o lançamento inédito de “Segundo Amor da Sua Vida”, canção escrita e interpretada pela própria artista. O lançamento acontece nesta quinta-feira (23), às 21h, em todas as plataformas digitais. O lyric vídeo será divulgado no canal oficial da cantora no YouTube, ao meio-dia desta sexta (24).

A música é considerada um dos “manuscritos” deixados por Marília em vida. A gravação original foi retirada de uma guia, registro simples usado por compositores para apresentar suas obras. A produção manteve o áudio autêntico da cantora, que tinha apenas 23 anos na época, e acrescentou instrume​ntos, mixagem e masterização — entregando aos fãs mais um hino com a essência preservada da Rainha da Sofrência.

De acordo com a equipe responsável, nenhum lançamento oficial de Marília Mendonça utiliza inteligência artificial. Toda a voz ouvida nas novas músicas é inteiramente dela, sem recriações digitais.

A letra reflete a franqueza e a força emocional características da artista, como prova o trecho “Não se diminua pra caber num coração que só tem espaço debaixo do tapete...”

Marília compôs “Segundo Amor da Sua Vida” em parceria com Juliano Tchula, e a obra foi cadastrada no ECAD em outubro de 2018. A composição chegou a ser publicada no perfil @arquivomarilia em junho daquele ano e agora ganha vida na voz da própria artista.

Um legado que segue vivo

Som Livre e WorkShow, responsáveis pelo lançamento, destacam que a prioridade é preservar e perpetuar o legado de Marília Mendonça, exaltando sua arte, autenticidade e contribuição para a música brasileira.

O lançamento é mais uma prova de que Marília está eternizada. Cada verso e cada melodia reafirmam o motivo pelo qual sua voz continua a ecoar, mesmo após sua partida, com a mesma força e emoção.

Veja a letra da música “Segundo Amor da Sua Vida”

(Marília Mendonça e Juliano Tchula)

Não se diminua pra caber num coração
Que só tem espaço debaixo do tapete
Você não tem culpa se ela não enxerga
Um palmo à frente do nariz
Mas qualquer coisa, eu tô aqui

Na verdade, eu sempre estive
Só tô deixando você viver livre
Mas mesmo assim

Não quero ver você sofrer
Se ela não quiser
Já tem quem vai querer
Tá na sua frente

Que azar o meu
E que sorte a dela
Eu amando você
Você amando ela
Eu só quero você
Você só quer conselho
Por que será que ela te trata desse jeito?
Posso ser o segundo,
o terceiro, o quarto
Amor da sua vida

.
