Música inédita de Marília Mendonça é lançada 4 anos após sua morte

Quase quatro anos após a morte de Marília Mendonça, uma nova canção da artista chegou às plataformas digitais nessa quinta-feira, 23: Segundo Amor da Sua Vida. A faixa traz a voz original da cantora e foi produzida a partir de uma gravação-guia feita por ela.

A novidade já está disponível em todos os serviços de streaming, e o lyric video será publicado no canal oficial da artista no YouTube ao meio-dia desta sexta-feira, 24.

Segundo a assessoria da artista, a gravação inédita preserva integralmente o áudio original captado por Marília, sem qualquer uso de inteligência artificial, assim como suas demais canções póstumas. Na nova faixa, foram adicionados apenas instrumentos e o som passou por mixagem e masterização para oferecer ao público uma experiência fiel ao estilo da cantora.

Originalmente pensada para outro intérprete, Segundo Amor da Sua Vida foi escrita por Marília em parceria com o compositor Juliano Tchula. A dupla chegou a registrar a obra no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) em 2018, mas a canção nunca foi gravada por outro artista.

O lançamento faz parte de um trabalho valorização da obra da cantora. Segundo as equipes envolvidas, a intenção é manter viva a memória da artista e seguir compartilhando suas composições inéditas com o público.

Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo. Ela deixou um filho, Léo, fruto do relacionamento com o também cantor Murilo Huff.