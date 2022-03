Museus do Pará disponíveis em qualquer lugar

Vai ficar mais fácil conhecer toda a memória que os museus do Pará guardam em seus acervos a partir desta terça-feira, 29, com o lançamento da plataforma Tour Virtual nos Museus. A iniciativa é um novo passo na preservação e difusão do conhecimento sobre o patrimônio histórico e artístico do Estado, e pretende ampliar, democratizar e descentralizar o acesso aos equipamentos públicos e seus acervos, seja física ou virtualmente.

O acesso aos espaços do Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM/Secult) será disponibilizado no site museus.pa.gov.br, na aba “Tour Virtual”. O próximo passo do projeto será fornecer conteúdos com audiodescrição de cada item do acervo para pessoas com deficiência visual. A plataforma interativa será lançada durante um evento na noite desta terça-feira, 29, no Salão Transversal do Museu do Estado do Pará. Depois disso, fica disponível para acesso.

Ao acessar o link dos equipamentos, o visitante conseguirá visualizar não apenas as salas expositivas, mas também as descrições de cada peça das exposições permanentes presentes nos seguintes espaços: Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, Museu do Encontro (Forte do Presépio), Museu de Arte Sacra (Igreja de Santo Alexandre), Memorial Amazônico da Navegação, Memorial Verônica Tembé (Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna), Museu do Círio, Museu do Estado do Pará, Museu do Marajó e Museu de Gemas, além da Basílica Santuário de Nazaré e Espaço São José Liberto.

"O tour é parte de uma estratégia de difusão cultural que, associada à educação, amplia a percepção, memória e a linguagem de jovens e adultos. Um importante instrumento de divulgação dos museus e memoriais da Secult, funcionando também como um convite à visita presencial, expandindo as possibilidades de atendimento ao público e que, com o apoio de ações educativas, promove a valorização do patrimônio cultural", destacou Cássia da Rosa, diretora do MEP.

Carlos Maneschy, titular da Sectet, considera o serviço como de bastante utilidade para a população. "É um aplicativo autoexplicativo para o público que tem agora uma ferramenta para se apropriar dos nossos valores culturais. O governo presta um serviço interessante, divulgando cultura e arte, levando isso à palma das mãos das pessoas. Este aplicativo não deixa nada a dever aos dos grandes museus que já possuem uma estrutura virtual", disse.

Ursula Vidal, secretária de Estado de Cultura, frisa que a ferramenta tecnológica é mais um avanço do Governo do Pará na democratização das políticas culturais.

"Esses acervos e essas edificações são narrativas muito ricas sobre a formação da nossa identidade amazônica. Nós temos ali características arquitetônicas e simbólicas que falam muito sobre a paisagem cultural de Belém, sobre a formação da cidade, e esse tour virtual ele abre inúmeras, riquíssimas possibilidades do uso pedagógico inclusive, porque os professores de História, de Geografia, de Artes, podem utilizar essa ferramenta, além dela funcionar como um instrumento de divulgação turística na nossa estratégia divulgação do nosso patrimônio, das nossas edificações”, conta.

A secretária destaca ainda que a plataforma surge de um processo de muita pesquisa, que inclui até mesmo plataformas de outros museus espalhados pelo mundo. “Nós estamos bem felizes, foi um trabalho longo de muita pesquisa. Nós fizemos visitas em vários museus do mundo que já disponibilizam essa ferramenta de tour virtual, para que o nosso tour aqui do Sistema Integrado de Museus e Memoriais pudesse trazer o que há de mais moderno, mais estimulante para esse visitante”, explica.

O Tour Virtual nos Museus é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da parceria entre Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Estado do Pará (Sectet), e conta ainda com o apoio do Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá.