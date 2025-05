Museu de Arte de Belém restaura obra histórica de Benedicto Mello; veja

O público que se dirigir ao Palácio Antônio Lemos, na Cidade Velha, poderá ver de perto o trabalho minucioso de restauração e manutenção da obra de arte “Ver-o-Peso III”, de Benedicto Mello. Conhecido pelo seu grande acervo, o Museu de Arte de Belém (Mabe) é vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, responsável por garantir o bom estado das obras que estão sob a tutela do município. A obra pode ser visitada de terça a sexta, a partir das 8h; já aos domingos, os portões são abertos às 9h.

Pintada em 1986 por Benedicto Mello, a obra possui quatro metros de largura e um metro e oitenta centímetros de altura, e fazia parte do mural de uma agência bancária. Sendo assim, a Divisão de Conservação e Restauro do Museu realizou um processo especializado de limpeza, dividido em diversas etapas.

Após finalizar a limpeza, iniciou-se o processo de fixação da camada com cera, devido às fendas e aos riscos de rompimento da tinta. Coordenado pela servidora Waldereis Araújo, integrante da equipe do Museu desde 1992, o processo de manutenção da obra durou um mês. De acordo com outra servidora do Mabe, Nina Matos, a obra “Ver-o-Peso III” deveria ter entrado em exposição no ano de 2024.

“É de uma satisfação imensa trazer ao público uma obra emblemática deste pintor, de reconhecimento nacional, e que está lá para deleite e conhecimento do público — não só da obra, mas também do trabalho de um museu que cumpre com seu papel e leva a sério a preservação da memória, promovendo esse trabalho a todos os públicos”, frisa Nina.

Além disso, Nina destaca a importância da preservação das obras do Museu de Arte de Belém e o relevante papel da instituição na transmissão de conhecimento. “É uma missão do Mabe preservar o nosso acervo e transmitir conhecimento através dele. Então, esse trabalho de restauração tem que ser o dia a dia de uma instituição museológica”, explicou a servidora.

Considerada histórica para o museu, a obra “Ver-o-Peso III” é uma das diversas criações de Benedicto Mello, como o mural “A Cabanagem”, de 1974, que decora o Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). Benedicto Mello também foi o responsável pelo primeiro Laboratório de Restauro da Região Norte e pela criação do Mubel.

Na homenagem que decora o Plenário, a obra faz um resgate de três momentos cruciais da história do Pará: o Movimento de Adesão do Pará à Independência (1823), o Massacre do Brigue Palhaço e a Revolução Cabana. A obra foi solicitada pelo deputado Gerson Peres (ARENA), então presidente do Poder Legislativo Estadual.

Benedicto também foi responsável pela restauração e salvaguarda de várias obras que se encontram não apenas no acervo do Museu de Arte de Belém, mas em toda a capital paraense.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)