Museu de Arte de Belém recebe uma mostra da 35ª Bienal de São Paulo

Sob o tema “Coreografias do Impossível”, o Museu de Arte de Belém (MABE) recebe uma seleção especial da 35ª Bienal de São Paulo. Em parceria com a Prefeitura Municipal de Belém por meio da FUMBEL (Fundação Cultural do Município de Belém), a exposição, que foi um sucesso de público e crítica em 2023, desembarca na capital paraense e ficará aberta para o público até o dia 26 de maio.

VEJA MAIS

Com curadoria de Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel, a exposição visa explorar as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Ao todo, mais de dez cidades recebem recortes pensados para cada uma delas, com Belém participando pela segunda vez consecutiva do programa de mostras itinerantes da Bienal.

Segundo os curadores, é essencial que a exposição alcance mais cidades, transcendendo os limites do Pavilhão da Bienal. “Os debates propostos pela 35ª Bienal atravessam inúmeros territórios de todo o mundo; assim, não restringir as coreografias do impossível ao Pavilhão da Bienal é de extrema importância para o trabalho realizado”, afirmara. A curadoria busca ainda tensionar os espaços entre o possível e o impossível, o visível e o invisível, o real e o imaginário, dando voz a diversas questões e perspectivas de maneira poética.

A coreografia, entendida como um conjunto de movimentos centrados no corpo que desafia limites, considera diversas trajetórias e áreas de atuação, criando estratégias para enfrentar desafios institucionais e curatoriais. As coreografias do impossível geram suas próprias relações, tempos e espaços, oferecendo uma experiência marcante aos visitantes.

Para a presidente da Fundação Bienal de São Paulo, Andrea Pinheiro, a importância não é apenas levar as coreografias do impossível para um público mais amplo, mas também, fortalecer os laços entre as instituições culturais: “Levar a Bienal para o Norte, em parceria com o Museu de Arte de Belém por meio da Prefeitura Municipal de Belém, não só fortalece as instituições culturais brasileiras, mas também é fundamental para tornar a arte e a cultura mais acessíveis a todos”, declarou.

É o que concorda também, a presidente da Fundação Cultural do Município de Belém, Inês Silveira, que destacou a expectativa de receber um evento desse porte na cidade. “Como parte das celebrações do aniversário de nossa cidade, que completou 408 anos em 12 de janeiro, estamos entusiasmados em receber a exposição”. Inês destacou ainda que a a oportunidade não apenas enriquece o cenário cultural, mas também consolida o compromisso de Belém com a promoção e difusão das artes.

Ainda de acordo com Inês, “ao abrigar esse recorte da Bienal, estamos proporcionando acesso a obras de artistas nacionais e internacionais de renome, enriquecendo o diálogo entre diferentes expressões artísticas e ampliando os horizontes criativos de nossa comunidade”, concluiu a presidente da FUMBEL.

Educação

Durante as itinerâncias, a equipe de educação da Fundação Bienal de São Paulo, em conjunto com as instituições parceiras, realiza duas frentes de trabalho que se complementam. São elas as ações de formação com as equipes de mediadores e educadores da cidade, e ações de difusão para o público interessado geral.

A publicação educativa das coreografias do impossível foi dividida em três movimentos diferentes com conteúdos voltados para as ações de mediação e difusão. O terceiro movimento, preparado especialmente para o programa de mostras itinerantes, foi produzido com base nas práticas realizadas ao longo da exposição no Pavilhão e é distribuído de forma gratuita para os participantes das ações.

Fundação Bienal de São Paulo

Fundada em 1962, a Fundação Bienal de São Paulo é uma instituição privada sem fins lucrativos e vinculações político-partidárias ou religiosas, cujas ações visam democratizar o acesso à cultura e estimular o interesse pela criação artística. A Fundação realiza a cada dois anos a Bienal de São Paulo, a maior exposição do hemisfério Sul, e suas mostras itinerantes por diversas cidades do Brasil e do exterior.

Museu de Arte de Belém (MABE)

É um museu público municipal localizado em Belém. Inaugurado em 1994, é subordinado à Fundação Cultural do Município de Belém. Sua sede é o Palácio Antônio Lemos, edificação em estilo neoclássico erguido na segunda metade do século 19 para ser sede da Intendência Municipal, tombado pelo poder público nas instâncias federal, estadual e municipal. O prédio foi reformado e restaurado, com a obra entregue no dia 12 de janeiro de 2024, reabrindo o museu que esteve fechado por três anos.

Agende-se

35ª Bienal de São Paulo (Coreografias do Impossível) - Itinerância Museu de Arte de Belém

Data: 03/04 até 26/05

Hora da visitação: de terça-feira até domingo - 9h30 ás 16h30

Local: Palácio Antônio Lemos (Praça D. Pedro II, S/N – Cidade Velha – Pará)

Entrada gratuita