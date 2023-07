Musas do OnlyFans fazem reality show inspirado em 'A Fazenda'; confira

Um grupo de criadoras de conteúdo adulto, incluindo Lina Nakamura, Yasmin Mineira e outras hot influencers, decidiu unir forças para explorar ainda mais as plataformas voltadas para maiores. O resultado dessa parceria é quase uma versão proibida do reality show "A Fazenda", da Record, que em breve estará no ar.

"Pensamos em fazer conteúdo em uma fazenda e a coisa deu tão certo que ficamos mais tempo, virou convivência, reality. Mostramos tudo de forma explícita, sem frescura. A coisa pega fogo nas brincadeiras. Está tudo no OnlyFans e no Privacy", revela Lina.

"É como um reality show, usamos as câmeras de maneira estratégica para mostrar a intimidade, sem atuação ou cena forçada. Isso mexe com os homens. Eles gostam quando a coisa parece um ‘flagrante’ de sacanagem. Postamos algumas coisas leves nas redes sociais e eles piraram", completa Lina.

As influencers até cogitam dar continuidade à versão proibida assim que o reality show oficial estrear. A intenção é fazer uma paródia, abusando da sensualidade e da ousadia.