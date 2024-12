Musa e ex-modelo surge vendendo empadas em calçada no Rio de Janeiro; saiba quem é

A atriz e ex-modelo Regininha Poltergeist, musa dos anos 90, tem chamado atenção por seu novo empreendimento: a venda de empadas na Zona Norte do Rio de Janeiro. Aos 53 anos, Regininha, que já estampou capas de revistas masculinas como a Playboy, compartilhou registros de seu trabalho em suas redes sociais.

"Meu espaço de trabalho. Empadas feitas por mim", escreveu ela ao publicar uma foto de uma mesa montada em uma calçada, onde exibe as empadas para venda. Em outras postagens, ela incentivou as encomendas: "Encomende seu empadão, empadinhas. Vários sabores", disse.

VEJA MAIS

De acordo com o jornal Extra, Regininha enfrenta dificuldades financeiras. Atualmente, ela busca juntar dinheiro para comprar uma televisão, já que não possui uma em casa. Em agosto, a atriz foi internada por 10 dias para tratamento psiquiátrico, primeiro no Instituto Municipal Philippe Pinel, em Botafogo, e posteriormente no CAPS II Clarice Lispector, no bairro do Encantado.

Uma foto de Regininha Poltergeist nos anos 90, e uma mais recente da ex-modelo (Inastagram/ @regininha_oficial)

Além da trajetória como atriz e modelo, Regininha também estudou balé clássico por mais de 10 anos. Ela ganhou destaque no mundo artístico após participar de espetáculos como Santa Clara Poltergeist — que inspirou seu nome artístico — e Básico Instinto, sob direção de Fausto Fawcett.