Musa do OnlyFans pede que Papa Francisco abençoe a conta dela: 'Vendas baixas'

Daniella Motta, influencer e produtora de conteúdo adulto de Santa Catarina, gerou polêmica nas redes sociais ao compartilhar um pedido incomum: ela solicitou a benção do Papa Francisco para conta dela no OnlyFans.

Segundo a modelo, suas vendas de fotos e vídeos eróticos estão em baixa, e por essa razão, ela tomou essa "medida drástica". Ela escreveu: "As vendas do meu Onlyfans estão muito baixas, gostaria de pedir para você abençoar as minhas fotos para as vendas voltarem a aumentar."

Essa solicitação inusitada provocou reações negativas por parte de seus seguidores, que expressaram críticas e a acusaram de cometer pecado, além de questionarem a maneira pela qual ela estava buscando recursos financeiros.

Em sua defesa, Daniella alegou que fez o pedido com base em sua fé e de maneira genuína. Apesar das reações desfavoráveis, ela se manteve firme em sua crença de que a benção papal poderia trazer melhorias em sua situação financeira.

O caso gerou debates e reflexões sobre a relação entre fé, trabalho e a forma como as pessoas buscam soluções para seus problemas financeiros.