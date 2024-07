Musa da 'pornochanchada' é fotografada ao lado de Oscar Magrini

Matilde Mastrangi, 71, conhecida por suas atuações em filmes da “pornochanchada”, foi fotografada no último domingo (30) ao lado do marido, Oscar Magrini, 62, um clique raro, já que a ex-atriz costuma manter a vida pessoal discreta. Os dois estavam em um restaurante e a foto foi publicada nas redes sociais por Giovanna Lamônica, sobrinha da atriz.

Mastrangi foi considerada uma musa dos filmes eróticos entre 1970 a 1980, chegando a trabalhar em mais de 30 filmes. Entre os mais conhecidos se destacam: "As Cangaceiras Eróticas" (1974), "Amor estranho amor" (1982), e "A noite das Taras 2" (1982), este último com atuação também de com David Cardoso, considerado o ‘Rei da Pornochanchada’,

As pornochanchadas levaram Matilde a atuar em novelas também, como "Vereda tropical" e "Cortina de Vidro". Sua última aparição nas telas ocorreu em uma pequena participação, no filme "Onde andará Dulce Veiga?" em 2008.

Casada há desde 1990 com Oscar Magrini, Matilde abandonou a carreira de atriz. Em 2008 ela se formou em Letras e fez pós-graduação em Teologia.